V centre Bratislavy odznie humorná literatúra

4. aug 2009 o 15:21 TASR

BRATISLAVA. Pod názvom Spoločná čítačka humo a (afo)ristov bude v stredu 5. augusta voľne prístupný veselší literárny program v centre Bratislavy. Uskutoční sa o 19.00 h v novom prírastku mestského mobiliára BA.LÍK na Františkánskom námestí.

Pod taktovkou známeho knižného moderátora Dada Nagya predstavia štyria autori svoju novú tvorbu. Aforista Tomáš Janovic prečíta veľmi krátke veršíky z knihy Neber to osobne. Sú to jeho postrehy zo súčasnosti, nad ktorými sa možno zasmiať, ale aj zamyslieť.

Podobne to bude s dielom Erika Ondrejičku (E)Pigramy. Spisovateľ Juraj Šebesta vysvetlí, prečo pomenoval svoju knihu Keď sa pes smeje. A či novinka Kocúrov súvisí so zvieratami, to zdôvodní jej autor Vlado Janček.

BA.LÍK je atraktívnou umeleckou scénou tohtoročného mestského festivalu Kultúrne leto a Hradné slávnosti Bratislava. Vytvorila ho dvojica mladých bratislavských architektov Matúš Vallo s Oliverom Sadovským. V ňom sa do 25. augusta uskutoční viacero komornejších koncertov v podaní slovenských hudobníkov, ale aj umelcov z Rakúska či Brazílie. V pláne sú tiež besedy s rôznymi osobnosťami.