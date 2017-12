Jacksonove deti pôjdu babičke

Deti Michaela Jacksona dostala do opatery spevákova matka. Rozhodol o tom súd.

5. aug 2009 o 0:00





BRATISLAVA. O deti Michaela Jacksona sa bude starať matka kráľa popu, 79-ročná Katherine Jacksonová. V noci na včera o tom rozhodol losangelský sudca Mitchel Beckoff. Rešpektoval tak dohodu medzi biologickou matkou dvoch detí Debbie Rowovou a Jacksonovcami. Tá sa zriekla opatrovníctva výmenou za pravidelné návštevy a ponechanie vdovskej renty.

„Pre deti niet lepšieho riešenia ako výchova v láskyplnej starostlivosti pani Katherine Jacksonovej,“ povedal Jacksonovej právnik Londell McMillan v rannom magazíne televízie CBS.

Súd jej zveril do opatery 12-ročného Princa Michaela, 11-ročnú Paris Katherine a sedemročného Parisa Michaela II. Jacksonová sa o deti stará od spevákovej smrti.

Súd Jacksonovej mame priznal príspevok na výchovu, no dostala takmer o 17 percent menej, než požadovala, napísal šoubizový portál TMZ.com. Presná suma nie je známa.

Jacksonov bývalý dermatológ Arnold Klein v písomnom vyjadrení pred súdom protestoval proti tomu, aby sa na výchove detí podieľal aj spevákov otec Joe.

Niekoľko bulvárnych médií pritom špekulovalo, že práve on by mohol byť biologickým otcom Jacksonových detí. Katherine Jacksonová žiadala aj správu nad spevákovým majetkom, no pre existenciu závetu sa tejto požiadavky vzdala.