Anastacia príde o mesiac do Bratislavy

5. aug 2009 o 11:07 TASR

BRATISLAVA. Presne o mesiac, 5. septembra vystúpi v bratislavskej Sibamac aréne Národného tenisového centra americká speváčka Anastacia. Koncert sa začne o 19. h.

Anastacia Lyn Newkirk, rodáčka z amerického Chicaga (*17.9.1968), žila po rozvode rodičov s matkou, muzikálovou herečkou Diane Hurley v New Yorku. Zaujala v roku 1998 pri jednom z účinkovaní v šou na MTV. Presadila sa svojím mezzosopránovým hlasom, v marci 2000 vyšiel jej debutový album Not That Kind, v decembri 2001 druhý Freak Of Nature a v marci 2004 tretí s názvom Anastacia.

Na svojom konte má štyri štúdiové albumy, štvrtý Heavy Rotation vyšiel v októbri 2008. V americkej tanečnej hitparáde mala päť skladieb, tri z nich na prvom mieste. V roku 2003 jej diagnostikovali rakovinu prsníka, z ktorej sa vyliečila.

Na Slovensko príde táto americká speváčka, skladateľka, producentka a módna návrhárka po druhý raz, prvý koncert absolvovala 7. augusta 2005 na štadióne Artmedie v bratislavskej Petržalke. Septembrový program začína Anastacia koncertom 1. septembra v Bukurešti, 3. septembra v Luxemburgu a deň po Bratislave vystúpi v Budapešti.