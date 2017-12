Čo pozeráme

Divné meno, divný príbeh. Francúzsky režisér Leos Carax urobil v roku 1999 svoj najtemnejší film Pola X.

6. aug 2009 o 0:00 Oliver Rehák, her





V podstate sú to filmy dva, čo robí tých 134 minút pozerania znesiteľnejšími. Hlavnou postavou je mladík zo zámožnej rodiny, má krásnu snúbenicu a za sebou úspešnú knihu. Idylka, až do stretnutia s tuláčkou z východnej Európy tvrdiacou, že je jeho nevlastná sestra.



Skvelou voľbou bol Depardieu junior, ktorý hrá vlastne sám seba (tiež skončil tragicky). Spisovateľ sa chce postarať o novú rodinu a napísať životné dielo, no padne na dno a potopí pritom aj ostatných. Je to ako v živote - najlepšie úmysly často vyznejú úplne naopak. Carax neľútostne nakladá na svojho hrdinu čoraz viac, čo znásobujú tmavé farby obrazu a rozorvaná hudba.



Publikum festivalu v Cannes nezvládlo ťaživú atmosféru korunovanú scénou incestu a film vypískalo. No takéto príbehy sa určite lepšie pozerajú než prežívajú.