Filmové premiéry týždňa

Brüno, Víno roku.

6. aug 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Brüno

USA 2009, 81 minút

réžia: Larry Charles



Je to to isté ako Borat. Nie je to to isté ako Borat. Je to geniálne. Je to odpad. Je to nápadité. Je to obohrané. Je to vtipné. Je to nuda. Komik Sacha Baron Cohen prichádza po tretí raz. Po bielom londýnskom raperovi Alim G a po kazašskom reportérovi Boratovi sa tentoraz vtelil do homosexuálneho rakúskeho módneho novinára Brüna. Ako vždy je popletený, hlúpy, bezohľadný, nafúkaný a politicky absolútne nekorektný. Skrátka taký rakúsky homosexuálny Švejk.





Víno roku

Bottle Shock, USA 2008, 109 minút

Réžia: Randall Miller



Roku 1976 usporiadal britský somelier a majiteľ obchodu s vínom v Paríži Steven Spurrier ochutnávku vín naslepo. Absolútnym víťazom sa stali dovtedy v Európe neznáme kalifornské vína z údolia Napa. Americká filmová komédia Bottle Shock režiséra, spoluscenáristu, producenta a strihača Randalla Millera opisuje Spurrierove objavovanie amerických vinohradov a úsilie popudlivého kalifornského vinára Jima Barretta dorobiť dokonalý nápoj. Snímka prichádza po úspechu diel Bokovka a Dobrý ročník, ale ich úroveň nedosahuje.