Zomrel herec Andrej Šilan

Vo veku nedožitých 79 rokov zomrel v pondelok 3. augusta herec Andrej Šilan. Jeho poslednou rolou bol rozprávač v hre J. A. Pitínskeho Betlehem.

5. aug 2009 o 16:20 TASR

„Andrej Šilan bol bytostne spätý s naším divadlom, kde pôsobil od roku 1955 v podstate až do svojej smrti. Je to skutočne veľká strata, bol to pohodový človek a stále mal chuť hrať, bude nám všetkým chýbať," povedal riaditeľ Divadla Jonáša Záborského Ján Hanzo.

Šilan sa narodil 16. septembra 1930 v poľskom Jurgówe. V rokoch 1949-1951 pôsobil v profesionálnom divadle vo Zvolene a následne jeho kroky viedli do Armádneho divadla v Martine. V roku 1955 zakotvil v Prešove.

Šilan bol neobyčajne flexibilný herec so zmyslom pre jemnú iróniu a intelektuálny nadhľad, čo prezentoval aj v posledných rokoch ako hosťujúci umelec na doskách DJZ. Stvárnil napríklad postavy učiteľa Orieška v Palárikovom Zmierení, plukovníka Pickeringa v muzikáli My Fair Lady, mešťanostu v Aristofanovej komédii Lysistrata, pápeža v muzikáli František z Assisi, zahral si aj úlohu nápadníka Aňučkina v Gogoľovej Ženbe, za ktorú bol v roku 2008 ocenený Prémiou Literárneho fondu. Naposledy ho mohli diváci vidieť ako rozprávača v hre Jana Antonína Pitínskeho Betlehem.

K jeho najznámejším filmom patrí postava záletníka v Jakubiskovom triptychu Nevera po slovensky. Po boku Karola Machatu a Ivana Mistríka si zahral aj vo filme Hľadači svetla a účinkoval aj v oscarovom filme Obchod na Korze.

Posledná rozlúčka so zosnulým umelcom bude 6. augusta o 12.00 h v Dome smútku v Prešove.