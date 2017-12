Pearl Jam zložili poctu písaciemu stroju

Americká skupina sa vracia na jeseň s novým silným materiálom.

6. aug 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Žeby nadchádzajúca hudobná jeseň patrila americkej skupine Pearl Jam? Legenda štýlu grunge sa koncom septembra vracia s novým albumom Backspacer. Zopár piesní, ktoré zverejnila na svojich internetových stránkach alebo odohrala na špeciálnych vystúpeniach naznačuje, že by to mohol byť najlepší album od ich troch prvých platní z prvej polovice 90. rokov.

Pearl Jam sa v posledných rokoch stali hlavne skvelou koncertnou skupinou, no ich štúdiová tvorba často pokrivkávala za skvelými pesničkami z albumov Ten, Vs. alebo Vitalogy. Akoby sa z ich komponovania vytratila rokmi šťava. Výborné piesne z Backspacer hovoria, že kapela, ktorá kedysi spolu s Nirvanou definovala štýl grunge, by mohla otvoriť novú kapitolu v jej bohatej histórii.

Skladby ako The Fixer, Gonna See My Friend a Get Some sú skvelé rockové vypaľovačky, ktoré by sa hodili na Vitalogy. Na novinke budú aj jemnejšie piesne od speváka Eddieho Veddera ako Speed of Sound a The End, ktoré akoby vypadli z jeho prevažne folkrockovej sólovky Into The Wild, soundtracku k rovnomennému filmu.

Zatiaľ vieme, že Backspacer bude s 37 minútami a 11 pesničkami najkratším albumom v histórii Pearl Jam. Názov Backspacer pochádza z klávesy starého písacieho stroja, na ktorom Eddie Vedder stále píše svoje texty a skalní fanúšikovia zistili, že Backspacer je aj meno 350 kilogramov vážiacej korytnačky, ktorú skupina sponzoruje na korytnačích pretekoch.

Deviaty album Pearl Jam vznikol veľmi rýchlo. Vedder a spol. ho nahrali s pomocou renomovaného producenta Brendana O'Briena za jediný mesiac. Na obale sa podieľal autor politických komiksov Tom Tomorrow, s ktorým sa spevák zoznámil v priebehu jednej z politických kampaní. Výtvarník vytvoril množstvo obrázkov kolujúcich po internete, ktoré fanúšikovia môžu spájať do nových sérií. Autori najlepších návrhov dostanú zdarma demonahrávku piesne Get Some.

Backspacer bude zároveň prvým albumom, ktorý kapela vydá na svojej vlastnej značke. Ale iba v USA - vo zvyšku sveta ho bude distribuovať Universal.