Neil Gaiman má dve nominácie na prestížne World Fantasy Awards

BRATISLAVA. Spisovateľa Neila Gaimana nominovali tento rok na World Fantasy Awards dvakrát. V kategórii Najlepší román bojuje jeho The Graveyard Book. Taktiež je kandidát na víťazstvo v kategórii Najlepšia novela, a to za Odd and the Frost Giants.

Každoročné World Fantasy Awards je medzinárodné ocenenie, považované za najprestížnejšie v žánri fantasy. Od roku 1975 ho udeľujú na podujatí World Fantasy Convention autorom, autorkám, výtvarníkom a výtvarníčkam za výnimočné úspechy v oblasti fantasy. Tohtoročné podujatie sa bude konať v San José v Kalifornii od 29. októbra do 1. novembra a bude venované 200. výročiu narodenia spisovateľka Edgara Allana Poea.

Neil Gaiman pochádza z Veľkej Británii a v súčasnosti žije v USA. Je známy ako autor knižnej predlohy k filmu Koralína a svet za tajnými dverami (2009) či románu Nikdykde. Na konte má aj spoluprácu s autorom série fantasy diel Úžasná Zeměplocha Terrym Pratchettom, s ktorým napísal knihu Dobrá Znamení. Spoluautor komiksov Sandman už jednu World Fantasy Award získal, a to spolu s výtvarníkom Charlesom Vessom práve za jeden z príbehov z tejto série, ktorý v češtine vyšiel pod názvom Sen noci svatojánské.

Informácie pochádzajú z webovej stránky www.worldfantasy2009.org.

Prehľad nominácií na cenu World Fantasy Awards:

Najlepší román:

The House of the Stag - Kage Baker

The Shadow Year - Jeffrey Ford

The Graveyard Book - Neil Gaiman

Pandemonium - Daryl Gregory

Tender Morsels - Margo Lanagan

Najlepšia novela:

Uncle Chaim and Aunt Rifke and the Angel - Peter S. Beagle

If Angels Fight - Richard Bowes

The Overseer - Albert Cowdrey

Odd and the Frost Giants - Neil Gaiman

Good Boy - Nisi Shawl

Najlepšia poviedka:

Caverns of Mystery - Kage Baker

26 Monkeys, Also the Abyss - Kij Johnson

Pride and Prometheus - John Kessel

Our Man in the Sudan - Sarah Pinborough

A Buyer’s Guide to Maps of Antarctica - Catherynne M. Valente

Najlepšia antológia:

The Living Dead - John Joseph Adams

The Del Rey Book of Science Fiction and Fantasy - Ellen Datlow

The Year’s Best Fantasy and Horror 2008: Twenty-First Annual Collection - Ellen Datlow, Kelly Link a Gavin J. Grant

Paper Cities: An Anthology of Urban Fantasy - Ekaterina Sedia

Steampunk - Ann a Jeff VanderMeerovci

Najlepšia zbierka poviedok:

Strange Roads - Peter S. Beagle

The Drowned Life - Jeffrey Ford

Pretty Monsters - Kelly Link

Filter House - Nisi Shawl

Tales from Outer Suburbia - Shaun Tan





Najlepší umelec alebo umelkyňa:

Kinuko Y. Craft

Janet Chui

Stephan Martiniere

John Picacio

Shaun Tan

Špeciálna cena pre profesionála alebo profesionálku:

Kelly Link & Gavin J. Grant za vydavateľstvá Small Beer Press a Big Mouth House

Farah Mendelsohn za teoretické dielo The Rhetorics of Fantasy

Stephen H. Segal a Ann VanderMeer za časopis Weird Tales

Jerad Walters za knihu reprodukcií umeleckých diel A Lovecraft Retrospective: Artists Inspired by H.P. Lovecraft

Jacob Weisman za vydavateľstvo Tachyon Publications

Špeciálna cena pre neprofesionála alebo neprofesionálku:

Edith L. Crowe za prácu v medzinárodnej neziskovej, literárnej a vzdelávacej organizácii The Mythopoeic Society

John Klima za časopis Electric Velocipede

Elise Matthesen za to, že je vďaka svojim šperkom inšpiráciou pre autorov a autorky poézie, fantasy a science fiction

Sean Wallace, Neil Clarke a Nick Mamatas za časopis Clarkesworld

Michael Walsh za zbierku diel spisovateľa Howarda Waldropa z vydavateľstva Old Earth Books