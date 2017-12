Čo počúvame

„Vždy som plánoval otvoriť karaoke bar v tundre," zaznie (v angličtine) a vzápätí sa roztočí jukebox s názvom Karaoke Tundra presents Natural Selection vol. 2.

7. aug 2009 o 0:00 Oliver Rehák

Mladý producent Viktor Tverdochlibov predstavuje svoju zbierku obľúbených nahrávok v podobe 25-minútového setu, ktorý sa dá stiahnuť zadarmo z jeho myspace stránky. Výborne namiešaný mixtape, veľmi muzikálny a zároveň hravý.

Veselo mieša pesničky, žánre, štýly aj dekády - PJ Harvey tu nôti do electro podkladu detroitských Ectomorph, vzápätí počujete Future Sound of London s 2 Live Crew a potom na vás vyskočí remix No Limits, dancepopového prízraku 90. rokov.

Príde aj na známe domáce mená - rap Veca až tak neprekvapí, ako keď zrazu prehovorí (rovnako vysamplovaný) Michal Dočolomanský: „Tá hudba je dobrá, ktorá vo mne niečo zanechá (..) Musí sa ma dotknúť, inak nemá zmysel." Tak táto hudba veru zanechá málo (d)uší hluchých.