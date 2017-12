Po Boratovi tu máme Brüna. Aký je?

Odvčera sa v našich kinách premieta ďalší film komika Sachu Barona Cohena.

7. aug 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Film sa vysmieva všetkým, ktorí v honbe za slávou stratili svoju tvár a dôstojnosť.

Ak by sa americký dokumentarista Michael Moore, newyorský komik Woody Allen, nesmrteľný Brit Peter Sellers a kompletné združenie Monty Python mali vteliť do jedinej bytosti, s najväčšou pravdepodobnosťou by sa volala Sacha Baron Cohen. Svedčí o tom Cohenov najnovší celovečerný film s lakonickým titulom Brüno.

Svojský a originálny

Neznamená to však, že by Cohen nebol originálny a svojský. Práve naopak. Tento absolvent histórie z Cambridgeu vo svojom najnovšom filme skĺbil allenovský sebaironizujúci židovský humor (sám pochádza z londýnskej židovskej rodiny) so Sellersovou tvárnosťou, záľubou v absurditách i bizarných kostýmoch. Podaktoré bláznivé až úchylné scény, ako kurz sebaobrany proti útoku s dildom, akoby pochádzali priamo z programu Monty Python Flying Circus.

A Michael Moore? Nuž, Cohen využíva princíp dokumentárneho záznamu situácií, nastražených na nič netušiacich aktérov - celebrity, osobnosti, publikum televíznych show či wrestlingových zápasov, ale i na náhodných okoloidúcich. Podaktoré sú autentické, iné šikovne zinscenované, výsledok je však presvedčivý a skutočne dokumentuje správanie, názory, stereotypy. Stŕha masky. Neľútostne až bezohľadne, ako pri pohovoroch s rodičmi, zastupujúcimi detských hercov.

Filmový Brüno je devätnásťročný rakúsky homosexuál, ktorý sa chce stoj čo stoj presláviť. A hoci úvod filmu je nanajvýš šokujúci, parodujúci vulgárne tínedžerské komédie, nejde o výsmech ani o glorifikáciu homosexuality, ale o poukázanie na prehnanú dôležitosť, ktorú súčasná spoločnosť pripisuje sexuálnej orientácii a sexualite vôbec.

Napísali o filme „Čistá, neskrotná komédia.“

Rolling Stone



„Ďalší doklad príkrej odvahy Barona Cohena pritiahne veľa fanúšikov jeho Borata.“

Variety



„Brüno je lenivé dielo, ktoré viac kupliarči, než provokuje.“

New York Times



„Nemusí to byť už také vtipné ako Borat a je to väčší kompromis s mystifikáciou. Ale stále ohromne zábavné a brutálne nekorektné.“

The Guardian



„Brüno je iba prerušovane vtipný a príliš často „nachytané“ celebrity aj civilisti pôsobia narežírovane. Ako celok je film únavný.“

Hollywood Reporter



„Zabudnite na satiru – tento chlapík už viac nechce spáliť zem. Chce len mávať penisom.“

New Yorker

V postave Brüna sa spájajú a sú do absurdných rozmerov zveličené všetky predsudky, odsudky i skreslené predstavy. Cohen ich, spolu s tými, čo ich šíria, odhaľuje a zosmiešňuje. Občas karikovaním až strápňovaním, predovšetkým však všetkých tých kňazov, pseudopsychológov, príslušníkov národných gárd, milovníkov poľovačiek i wrestlingu dostáva do situácií, v ktorých sa znemožňujú.

Je teda úprimnejší a šikovnejší ako Michael Moore: priznáva manipuláciu a nekomentuje. Necháva vypovedať situáciu, ktorú sám pripravil. Pretože je dôsledný, neraz mu pri tom doslova ide o krk.

Zaslúžené pasce

Berie si na paškál vyumelkovaný svet módy, televízie, filmového priemyslu, šoubiznis, ktorý zo zábavy spravil odľudštený stroj na peniaze, ľudskú lakomosť a bezcitnosť, túžbu po sláve, falošné ľudomilstvo. Všetko lacné, plytké a zlé, čo v nás je a čo komerčné médiá vyhlasujú za dobré, prospešné, potrebné a užitočné. Vysmieva sa všetkým, ktorí v honbe za slávou, bohatstvom či mocou stratili tvár, sebaúctu aj dôstojnosť.

Filmom, ktorý je vlastne sledom viac či menej vtipných alebo trápnych až krutých scénok - pascí na nič netušiace, ale rozhodne nie nevinné obete - Cohen podáva svoj obraz súčasného sveta, v ktorom niet a nikdy nebolo nevinných. Jediným bez viny, ktorý hádže kameňom, sa napokon paradoxne stáva malý hlúpy afektovaný samoľúby rakúsky gay Brüno.

V konečnom dôsledku je rovnakou pascou celý film. Padnú do nej všetci, ktorí sa na ňom len zasmejú bez zamyslenia, ale i tí, čo ho, rovnako bez premýšľania odmietnu. Pretože Brüno neprichádza zabávať, ale provokovať a nútiť k mysleniu.