Najlepšiu internetovú fantastickú poviedku vyberú čitatelia

Do druhého kola súťaže poviedok žánru fantastiky Ohnivé pero sa zapojilo 24 autorov s 30 textami.

8. aug 2009 o 11:13 TASR

BRATISLAVA. Do druhého kola súťaže poviedok žánru fantastiky Ohnivé pero Q2 2009, ktoré prebiehalo na internetovom denníku Fantázia OnLine sa zapojilo 24 autorov s 30 textami. "Teraz je na čitateľoch, aby určili víťaza," konštatovala pre TASR vedúca vydania spomínaného internetového denníka Alexandra Pavelková.

Výber témy súťažiacim nerobil podľa Pavelkovej žiadny problém. V súťaži sa stretla klasická čarodejnícka fantasy s temným hororom, rýchla akcia s politickou satirou, elf s nájomným vrahom aj upír s trpaslíkom. "V niektorých poviedkach sa hrdinovia našej bežnej reality dostali do vážneho konfliktu s javom, ktorý nie je celkom každodenný. Iní autori vystrelili svojho bohatiera do svetlej budúcnosti," uviedla s tým, že niektorí zasa vrhli postavy do čias dávno minulých, či do paralelných vesmírov, alebo vlepili svoje figúrky rovno do sveta už vytvoreného už iným autorom.

O favoritovi súťaže čitatelia rozhodnú on-line hlasovaním priamo na stránke www.fantazia.sk. "Autor víťaznej poviedky získava odmenu 60 eur (1808 Sk) alebo knihy podľa vlastného výberu v hodnote 80 eur (2410 Sk). "Uzávierka hlasovania je 31. augusta 2009," dodala Pavelková.