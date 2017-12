Najlepšie zarábajú U2

9. aug 2009 o 9:17 SITA

BRATISLAVA. Írska skupina U2 zarobila na svojom turné 360° už viac ako 112 miliónov dolárov. Tento zárobok dosiahla počas prvých 13 vystúpení v Barcelone, Miláne, Paríži, Nice, Berlíne, Amsterdame a domácom Dubline. Štvorica muzikantov má za sebou už aj dva koncerty v Göteborgu a po jeden v Gelsenkirchene a v Chorzówe.

Najväčšie tržby dosiahli autori 10 štúdiových nahrávok na koncertoch v holandskom Amsterdame a írskom Dubline, ktoré im vyniesli dovedna viac ako 41 miliónov dolárov. Od 20. do 27. júla ich tam navštívilo spolu 369-tisíc ľudí.

V Európe odohrajú U2 ešte 7 koncertov, v septembri sa presunú do USA a Kanady, kde absolvujú ďalších 20 vystúpení. Spoločnosť im tam budú robiť predkapely Snow Patrol, Muse a Black Eyed Peas. Predpokladá sa, že aktuálne turné U2 môže byť vôbec najziskovejším v hudobnej histórii. Podľa predbežných odhadov by mala formácia združená okolo filantropa Bona Voxa zarobiť dovedna viac ako 650 miliónov dolárov. Doterajší svetový rekord drží skupina Rolling Stones, ktorá od augusta 2005 do augusta 2007 zarobila na 147 vystúpeniach 558 miliónov dolárov.

Na druhom mieste v rebríčku najziskovejších letných turné je speváčka Madonna so svojim Sticky & Sweet Tour. Popová kráľovná si napríklad od 14. do 25. júla pripísala na konto takmer 21 miliónov dolárov a to za vystúpenia na piatich koncertoch v Taliansku a Španielsku.

Na treťom mieste je jej krajan Bruce Springsteen, ktorý piatimi predstaveniami v Španielsku koncom júla ukončil svoje Working on a Dream Tour, so zárobkom takmer 16 miliónov. Prvé tri miesta teda obsadili interpreti, ktorí v lete koncertovali v Európe. Ďalším sedem priečok v rebríčku patrí naopak umelcom vystupujúcim počas letných mesiacov v USA a Kanade. Na štvorke je Elton John spoločne s Billym Joelom a na päťke popová formácia Jonas Brothers. V Top 10 sú ešte severoamerické turné Coldplay, Dave Matthews Band, Kennyho Chesneyho, Nickelback a Def Leppard.

Informáciu zverejnil server billboard.com.