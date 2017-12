Nečakaná sonda do duše Jeffa Tweedyho

Americká partia Wilco okolo pesničkára Jeffa Tweedyho vydala nový rovnomenný album.

10. aug 2009 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA. Hovorí sa o nich, že sú v súčasnosti najlepšou americkou kapelou. Možno doteraz nepredali toľko albumov ako mnohé hviezdy, no meradlo úspešnosti je predovšetkým v talente napísať originálne pesničky. Americká skupina Wilco to potvrdzuje novým rovnomenným albumom, ktorý vyšiel v lete.

Kapela je predovšetkým dieťaťom speváka a skladateľa Jeffa Tweedyho. Tento dnes už 41-ročný hudobník rokmi povýšil klasickú kapelu, hrajúcu niečo medzi folkom, rokenrolom a alternatívou, na partiu mnohých prekvapení.

Každý nový album Wilca je niečím iný ako ten predošlý. Wilco (The Album) svojich fanúšikov prekvapil tým, že je svetský až obyčajný. To od tejto partie z Chicaga očakával málokto. Fanúšikovia Tweedyho a spol. sa delia na tri skupiny. Tá prvá má rada predovšetkým klasické pesničky z ich raných rokov, druhá zas ich avantgardné experimenty. Tretia, univerzálna, zhltne všetko, čo kedy kapela stvorila.

Kapela Wilco vznikla v roku 1994 rozpadom predchádzajúcej Tweedyho skupiny Uncle Tupelo. Tá na prelome 80. a 90. rokov patrila k pionierom alt-countryového štýlu, ktorý sa postupne pretransformoval do hnutia Americana. To zahŕňa všetkých pesničkárov, ktorí revidujú bohatú americkú hudbu od country až po psychedeliu.

Tweedyho kapela debutovala albumom A. M. (1995), ale presadila sa až nasledujúcim dvojalbumom Being There (1996), ktorým sa jej podarilo vymaniť z tieňa Uncle Tupelo. Neskorší Summerteeth (1999) bol iný, Tweedy, posilnený o multiinštrumentalistu Jaya Benneta, rozšíril zvuk o psychedeliu s odkazmi na The Beach Boys a The Beatles.

Málokto vtedy vedel, že sa v Tweedyho hlave rodí smelý plán – napísať album, ktorý sa vymyká všetkému, čo kapela dovtedy vytvorila. Nahrávacie frekvencie pre Yankee Hotel Foxtrot boli vzrušujúce, ale aj bolestivé. Napätie v kapele vyvrcholilo vyhodením Benneta a premixovaním celého albumu novým producentom.

Výsledná podoba nahrávky sa tak nepáčila šéfom vydavateľskej firmy Warner, že odporučila kapele, aby ho pretočila a zjemnila. Tweedy to odmietol, a tak sa obe strany radšej dohodli na rozviazaní zmluvy.

Paradoxne, Yankee Hotel Foxtrot (2002) vyšiel na intelektuálnej značke Nonesuch, ktorá patrila pod Warner, a stal sa najúspešnejším albumom v histórii kapely. Dodnes sa z neho predalo viac ako pol milióna kópií.

Kapela pokračovala s experimentovaním na nasledujúcom A Ghost Is Born, no po Tweedyho očistení závislosti od liekov proti depresii a vyrovnaní jeho vnútorného života sa pomaly začala vracať ku klasickému pesničkárstvu, ako to predviedla na ďalšej platni Sky Blue Sky (2007).

Nový Wilco (The Album) znie ešte tradičnejšie, no vďaka bohatej ceste, ktorú Jeff Tweedy absolvoval, je na ňom stále čo objavovať.

Tweedy nebol nikdy veľkým spevákom, jeho hlas znie veľmi úsporne, no vždy vedel skladať dobré pesničky, do ktorých zapasoval svoj nevšedný prednes. Jeho texty sú väčšinou temné, depresívne, ale medzi slovami vždy vykresá iskričky nádeje. Novinka má niečo z minulých Being There, Summerteeth a Sky Blue Sky, ale obstojí aj samotná.

Wilco už možno nikdy nebudú znieť sviežo ako na Being There, ani uletene ako pri Yankee Hotel Foxtrot, no Tweedy svoje pesničkárske remeslo stále zvláda na výbornú. Stačí si napríklad pustiť jeho duet s kanadskou pesničkárkou Feist. Skladbu You and I o náročnom spolužití dvoch sŕdc mohol napísať iba on. Málokto sa vie tak hlboko vŕtať vo svojom vnútri a potom z toho vytvoriť takú krásu.