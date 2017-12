Benátky tento rok bez senzácie?

Aj 66. ročník benátskeho medzinárodného filmového festivalu bude mať komornejší charakter.

BRATISLAVA. Najstarší medzinárodný filmový festival 66. Mostra Internazionale d'arte Cinematografica sa na benátskom Lide tohto roku koná o čosi neskôr – až v dňoch 2. – 12. septembra. Hoci dosiaľ nie je k dispozícii program a neuzavrel sa ani výber snímok do viacerých prehliadok, je pravdepodobné, že senzácia v podobe lanského Wrestera, ktorá vrátila na filmové nebo Mickeyho Rourka, sa opakovať nebude.

Na úvod Baaría

Festival otvorí 2. septembra premiéra súťažnej autobiografickej komédie talianskeho režiséra Giuseppe Tornatoreho Baaría. V hlavnej súťaži sa bude o Zlaté a Strieborné levy uchádzať 24 snímok, všetky vo svetových premiérach. Medzinárodnú porotu, v ktorej pod vedením taiwanského režiséra Anga Leeho (predvlani získal v Benátkach Zlatého leva za film Túžba, opatrnosť) zasadnú aj ruský filmár Sergej Bodrov, francúzska herečka Sandrine Bonnaire, Američan Joe Dante či talianska režisérka Liliana Cavani, čaká ťažká práca.

O ceny sa totiž uchádzajú aj dráma Persécution Patricea Chéreaua, White Material Claire Denis, nový americký kriminálny film Wernera Herzoga Bad Lieutenant: Port of Call New Orleans, dokument Michaela Moora Capitalism: A Love Story o príčinách, prejavoch a následkoch globálnej ekonomickej krízy, dráma Il grande sogno Michela Placida, ale aj nový zombie horor Survival of the Dead klasika žánru Georgea Romera.

USA budú mať až šesť filmov

Spojené štáty majú až šesť želiezok v ohni, ale bohaté zastúpenie v súťaži našli popri talianskych i francúzske a nemecké snímky. Hoci usporiadatelia sľubujú v súťaži aj prekvapenie, zdá sa, že filmy zo strednej a z východnej Európy sa tohto roku do hlavnej prehliadky neprebojovali.

Prelomové, avantgardné a novátorské diela majú v Benátkach samostatnú súťažnú prehliadku Horizonty. Medzi 24 snímkami, ktoré festival tiež uvedie vo svetových premiérach, si miesto našli i rumunské, ruské, peruánske či vietnamské hrané aj dokumentárne dlhometrážne filmy.



Festival svoj program vyberal spomedzi 3859 prihlásených snímok a okrem štyroch všetky tu budú mať svoje svetové premiéry!

Krátkym snímkam patrí súťažná prehliadka Corto Cortissimo. Výber filmov sa dosiaľ neskončil, isté je len to, že súťažiť budú o Zlaté levy, čestné uznania aj o nomináciu na Európsku filmovú cenu.

Talianska kinematografia bude mať tohto roku vlastnú súťažnú prehliadku nových hraných i dokumentárnych filmov Controcampo Italiano a nesúťažnú retrospektívnu sekciu Questi Fantasmi.

„Len“ 75 snímok

Benátsky festival pod vedením riaditeľa Marca Müllera už piaty rok tradične uvádza len neveľký počet diel. Tohto roku ich je dovedna 75, z toho dve desiatky dokumentárnych. Lenže benátsky festival svoj program vyberal spomedzi 3859 prihlásených snímok a s výnimkou štyroch budú mať všetky festivalové diela v Benátkach svetové premiéry!

Komorný ráz benátskeho festivalu podčiarkuje skutočnosť, že k dispozícii má len 5100 miest v šiestich kinosálach. Jediný z veľkej festivalovej trojky, kam patria aj Cannes a Berlín, poskytuje divákom celú polovicu sedadiel v provizórnych kinách. K tradičnému filmovému stanu PalaBiennale tohto roku pribudne dočasné kino priamo pred Casinom.

Premietať sa v ňom budú snímky zaradené do samostatných sprievodných prehliadok Medzinárodný týždeň kritiky a Dni autorov. Obe majú mnohoročnú tradíciu a požívajú vo filmárskom svete úctu, nie sú však súčasťou festivalu, konajú sa len na jeho pôde.

Stotisíc eur pre debut

Práve prehliadka 24. medzinárodný týždeň kritiky medzi desiatkou vybraných diel zo Švédska, z Francúzska, Ruska, Iránu, Rakúska a Južnej Kórey uvedie i premiéru írsko-česko-slovenského filmu scenáristky a režisérky Miry Fornayovej Líštičky.

A pretože Líštičky sú jej autorským debutom, do úvahy ich musí vziať i porota Ceny prvých filmov Premio Luigi De Laurentiis.

Porota vedená etiópskym režisérom Haile Gerimom, ktorej členom je i známy americký filmár Antoine Fuqua, vyberá spomedzi všetkých na festivale uvádzaných diel najlepší debut. Tvorcovia víťazného filmu okrem ceny získajú i sumu 100-tisíc eur.