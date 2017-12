Lily Allen vystúpi v Prahe

Britská speváčka Lily Allen vystúpi 30. októbra po prvý raz v kariére v Českej republike. Dvadsaťštyriročná rodáčka z Londýna odohrá koncert v pražskom klube SaSaZu.

10. aug 2009 o 15:17 SITA

Informácie o cenách vstupeniek na jej vystúpenie by mali byť zverejnené v stredu. Allen bude v Prahe propagovať svoj aktuálny album It's Not Me, It's You (2009), z ktorého pochádzajú single The Fear, Not Fair, Fuck You a 22. V holešovickom klube však určite zaznejú aj piesne z jej prvého albumu Alright, Still (2006), napríklad hity Smile, LDN či Littlest Things. Dcéra herca Keitha Allena a filmovej producentky Alison Owen má na svojom konte nominácie na ceny BRIT a Grammy, no ani jednu z nich sa jej nepodarilo získať.

Tešiť ju ale môže priazeň hudobných kritikov i fanúšikov, ktorí si dodnes zadovážili viac ako 2,6 milióna kópií jej debutového CD.

Informáciu zverejnila oficiálna stránka lilyallenmusic.com.