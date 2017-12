Stačilo, aby sa Beatles prešli po ulici

Obyčajný priechod na severolondýnskej ulici Abbey Road je mekkou fanatikov liverpoolskej štvorky.

11. aug 2009 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA, LONDÝN. V rockovej histórii sa objavilo mnoho skvelých obalov platní, ale iba jeden z nich sa stal pútnickým miestom. Album Abbey Road od The Beatles spôsobil, že londýnsku ulicu, na ktorej cez priechod kráčajú John, Paul, George a Ringo, navštevujú turisti z celého sveta. Len preto, aby si pozreli inak obyčajné miesto, kde sa písala história svetovej popmusic.

Štyridsiate narodeniny

V sobotu sa na severolondýnskej ceste, na ktorej sídlia svetoznáme nahrávacie štúdiá Abbey Road, kde The Beatles nahrali 90 percent všetkých piesní, stretli stovky fanúšikov, aby oslávili 40. výročie nafotenia štyroch kráčajúcich velikánov.

Na akcii sa zúčastnil aj bývalý cestovný manažér kapely Tony Bramwell, ktorý pre Telegraph povedal, že bol svedkom tejto udalosti. „Popri Paulovi a Ringovi som jediným žijúcim svedkom, ktorý tam bol. Je skvelé, že to stále funguje. Napriek štyridsiatim rokom zmien v popmusic Beatles zostávajú stále jednotkou.“

Autorom fotky je Iain Macmillan, ktorý mal na ňu iba 15 minút. Policajti zastavili dopravu a fotografovi sa podarilo urobiť sedem alebo osem snímok.

Po Abbey Road sa prešli aj kreslení Simpsonovci. FOTO – SITA/AP

Tie dnes ležia v archívoch Apple, vydavateľstve The Beatles, medzi nimi aj fotka členov skupiny kráčajúcich opačným smerom, sprava doľava, ktorí popri­ tom robia absurdné figúry.

Úrady majú problémy

Geoff Emerick, jeden zo štábu The Beatles, spomína, že Abbey Road mal pôvodne vyzerať inak. „V jednom momente ho kapela pomenovala Everest, podľa značky cigariet, ktoré som fajčil. Pôvodne chceli dať na obal fotku Himalájí.“ Nápad skupina neskôr zavrhla a radšej sa nechala vyfotiť pred štúdiom.

Fanúšikovia neskôr vypátrali, že muž v pozadí je náhodný americký turista Paul Cole, ktorý zomrel minulý rok vo februári. Chrobák, parkujúci na ľavom okraji, patril obyvateľovi ulice. Po vyjdení albumu mu niekto ukradol značku a auto sa neskôr predalo v aukcii za 23-tisíc libier. Jeho vlastníkom je dnes múzeum volkswagenov vo Wolsburgu.

Populárny priechod prináša severolondýnskym úradom len starosti. Každé tri mesiace sa musia čistiť okolité steny po fanúšikovských grafitoch. Označenie ulice sa niekoľkokrát stalo korisťou niektorých fanatikov. BBC napísala, že keby sa dali zobrať aj biele pruhy z cesty, určite by ich niekto ukradol.

Takto vyzerá jedna zo značiek, označujúcich populárnu londýnsku ulicu. FOTO – SITA/AP

Labutia pieseň

V nasledujúcich rokoch obal napodobňovali ďalší hudobníci ako napríklad Red Hot Chili Peppers, ktorí sa po prechode prešli nahí a na prirodzení mali nastoknuté ponožky. V kreslenej podobe sa na ňom objavila aj rodina Simpsonovcov. Na tom istom mieste sa nechal vyfotiť aj Paul McCartney so svojím psom. Snímka sa neskôr objavila na obale živého albumu Paul is Live z roku 1993.

Abbey Road aj po rokoch zostáva jedným z najlepších platní liverpoolskej štvorky. Kapela ju zámerne nahrala ako svoju labutiu pieseň, pretože sa chcela rozlúčiť so svojimi fanúšikmi dôstojným spôsobom. Niekoľko mesiacov predtým sa trápila pri práci na albume, ktorý sa mal volať Get Back a neskôr vyšiel ako Let It Be.

John, Paul, George a Ringo sa vrátili do štúdia a radšej nahrali Abbey Road. Album vyšiel v roku 1969 a o rok neskôr aj odložený Let It Be. V tom čase sa už rozpadnutí The Beatles venovali sólovým projektom.

Veľký happening na Abbey Road je len predzvesťou vydania remastrovaných albumov od The Beatles, ktoré sa objavia začiatkom septembra.