Film mapujúci prípravu Jacksonovho turné vyjde v októbri

11. aug 2009 o 9:20 (sita, tasr)

BRATISLAVA. Fanúšikovia zosnulého hudobníka Michaela Jacksona, ktorí sa tešili na jeho comebackové londýnske turné, sa 30. októbra dočkajú filmu This Is It zachytávajúceho prípravu rovnomenného turné. Ako v pondelok informovala spoločnosť Sony studios, snímka bude obsahovať zábery zo zákulisia príprav koncertov a rozhovory s jeho najbližšími priateľmi a spolupracovníkmi. Väčšina záberov bude pochádzať z losangeleského Staples Center, ďalšie z haly The Forum v kalifornskom meste Inglewood. Časť filmu bude nakrútená v 3-D formáte. "Svet uvidí náš tím, ktorý mal tú česť zažiť vášeň a kreativitu Michaela Jacksona naživo," uviedol Kenny Ortega, jeden z tvorcov vystúpení. Aj keď Sony oficiálne nepotvrdilo, koľko zaplatilo promotérskej spoločnosti AEG Live vlastniacej práva na koncerty, podľa zahraničných médií išlo o sumu 60 miliónov dolárov (42,24 milióna eur). Projekt podporila aj Jacksonova matka Katherine. Turné s názvom This Is It, na ktorom mal Kráľ popu odohrať posledné koncerty vo Veľkej Británii, malo začať 13. júla a skončiť až 6. marca 2010. Vstupenky na predstavenia sa podľa organizátorov vypredali za päť hodín. Fanúšikovia na ne minuli podľa médií dovedna zhruba 60 miliónov eur. Necelé tri týždne pred jeho začiatkom, presne 25. júna, však legendárny muzikant nečakane zomrel v Los Angeles vo veku 50 rokov po zlyhaní srdca. Príčina jeho smrti stále nie je známa. Aj keď lekári dokončili pitvu, jej výsledky zverejnia až po ukončení policajného vyšetrovania. Podľa denníka "Los Angeles Times" o tom v pondelok informoval ústav súdneho lekárstva v Los Angeles. Príslušné zdroje neuviedli ani približný termín, kedy bude výsledok pitvy zverejnený.