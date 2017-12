Hviezdou osláv na Devíne bude Jon Anderson

Frontman britskej art-rockovej legendy vystúpi na hrade Devín spolu so slovenskými a českými hudobníkmi.

12. aug 2009 o 0:00 Peter Bálik





BRATISLAVA. Pred dvadsiatimi rokmi, presnejšie 10. decembra 1989, Ladislav Snopko a Martin Bútora zorganizovali pamätný pochod stotisícky ľudí, ktorí na colnici v Bergu prestrihli ostnatý drôt oddeľujúci totalitný východ od slobodného západu.

Na hrade Devín sa v sobotu 15. augusta uskutoční koncert k dvadsiatemu výročiu pádu železnej opony, na ktorom okrem slovenských a českých hudobníkov vystúpi aj frontman legendárnej skupiny Yes Jon Anderson. Výnimočná akcia dostala názov Tribute To Freedom - Pocta slobode.

„Z oficiálnych miest je cítiť, že nie je veľký záujem osláviť november 89, ktorý je podľa mňa najdôležitejšou udalosťou v slovenských dejinách. Rozhodol som sa spraviť koncert, ktorý by pripomenul pád železnej opony,“ povedal SME hlavný organizátor akcie Ladislav Snopko. „Všímal som si, čo robia naši susedia, ktorí sa veľkolepo pripravujú na oslavy, a tak som pozval umelcov, symbolizujúcich november 89. Hudba bola vtedy významnou súčasťou demonštrácií a dodávala mítingom atmosféru nehy a spolupatričnosti,“ dodal Snopko.

Na hrade Devín sa tak predstaví česká speváčka - postava pražskej jari 68 Marta Kubišová, skupina Pražský výběr II s Michaelom Kocábom, ktorý sa zaslúžil o odchod ruských vojsk z Československa, klávesový mág Marián Varga a český pesničkár Vladimír Merta.

Organizátori chceli pozvať aj skupinu Bez ladu a skladu, ktorá však už dávnejšie ukončila existenciu, alebo slovenského pesničkára Ivana Hoffmana. Ten sa dnes venuje novinárskej dráhe. Na koncerte mala vystúpiť aj hlavná postava novembra Václav Havel, ktorý sa ospravedlnil zo zdravotných dôvodov, no nahovoril video, ktorým sa prihovorí ľuďom na Devíne.

Vrcholom akcie by malo byť vystúpenie speváka Yes Jona Andersona, ktorého budú na hrade sprevádzať slovenskí hudobníci Peter Machajdík, Oskar Rózsa, Miki Škuta, Martin Valihora, Juraj Burian, Eugen Prochác, Jozef Lupták, Ján Slávik a Vladimír Sirota.

Spoločne predvedú program, ktorého ústrednou témou bude skladba Yes Close To The Edge (Na samom okraji útesu). „Jon Anderson je veľkou osobnosťou, ktorá v rámci Yes výrazne ovplyvnila históriu svetovej populárnej hudby. Skladbu Na samom okraji útesu sme vybrali zámerne. Skvele totiž vystihuje november 89,“ hovorí Ladislav Snopko.