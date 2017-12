Vatikán vs. Almodóvar: Kto vie lepšie, ako funguje svet?

Pápež Benedikt XVI. a Pedro Almodóvar si posielali odkazy cez médiá. Nebol to priateľský rozhovor

12. aug 2009





BRATISLAVA. Pepi, Luci, Bom a pár ďalších dievčat. Bol rok 1980 a týmto filmom Pedro Almodóvar jasne povedal, že on už žije v slobodnom Španielsku. V krajine, kde nemôžno ľudí nasilu zviazať spoločenskými konvenciami, najmä nie takými, čo sa týkajú ich sexuálneho života. Hoci o sebe hovorí, že je plachý, rozpráva veľmi otvorene. A keď má príležitosť ozvať sa a spochybniť to, čo sa mu zdá príliš konzervatívne, ozve sa.

Napríklad pred niekoľkými dňami. V rozhovore pre nemecký týždenník Die Zeit poslal odkaz Benediktovi XVI. „Pápež by mal vyjsť z Vatikánu a trochu sa prejsť, aby videl, ako vyzerá dnešná rodina.“ V jeho filmoch sú hrdinami rozvedení manželia, homesexuáli, transsexuáli a zdá sa mu šialené, že katolícka cirkev nechce uznať, že milióny ľudí chcú žiť inak, ako predpisuje ona.

Všímajte si cirkev

Keby sa Pedro Almodóvar narodil o niekoľko rokov skôr, ako režisér by pravdepodobne nemal veľkú šancu. Ešte aj rok po smrti generála Franca nesmeli Španielky podpisovať žiadne zmluvy bez toho, že by im to povolil manžel. V roku 1978 bola homosexualita trestným činom a antikoncepcia sa mohla beztrestne predávať a šíriť až v roku 1983. Možno preto, že také časy prežil, je dnes na niektoré témy taký citlivý.



S Vatikánom nepolemizuje prvý raz, jednu príležitosť mal už v roku 2004, keď nakrútil film Zlá výchova a rozprával v ňom o chlapcoch, ktorých v kolégiu zneužívali katolícki kňazi. Pre denník El País vtedy povedal: „Všímajme si, čo hovorí cirkev, niekedy je to veľmi nebezpečné. Emancipáciu žien spája s vraždami a týraním. Hádam nikdy som nič útočnejšie voči ženám nepočul.“

Zneužitá kinematografia?

Samozrejme, cirkev si zase nemohla nevšimnúť, čo o nej vo svete hovorí slávny režisér. Tentoraz reagovala dosť rýchlo, vraj aj preto, aby Almodóvara upokojila. Už v nedeľu zverejňovali španielske denníky jej odpoveď. „Pápež Benedikt XVI. nepotrebuje vyjsť z Vatikánu, aby vedel o niektorých spoločenských fenoménoch,“ povedal profesor Giuseppe Dalla Torre. „Katolícka cirkev vie, ako ľudia žijú, a určite vie lepšie než on, ako funguje svet.“

A keď tak Almodóvara Vatikán počúval, prišli mu na um rôzne úvahy a pochybnosti. Niektorí filmári sa tvária, že zobrazujú spoločnosť, hovorí Dalla Torre. Ale čo ak len kinematografiu zneužívajú na to, aby cez ňu vplývali na etické hodnoty a menili ich?

V tomto by Pedro Almodóvar možno súhlasil. Aj pre Die Zeit povedal, prečo má svoju robotu tak veľmi rád. „Filmár má neuveriteľnú moc, istým spôsobom je boh. Je veľkým privilégiom môcť povedať: Toto si myslím, takto vidím svet.“