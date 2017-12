Depeche Mode museli zrušiť koncert v Kalifornii

12. aug 2009 o 10:56 SITA

BRATISLAVA. Kapela Depeche Mode musela zrušiť dnešný koncert v kalifornskom Mountain View. Urobili tak po tom, čo lekári prikázali spevákovi Daveovi Gahanovi 48-hodinový úplný oddych pre hlasivky.

Ako sa píše na oficiálnej webovej stránke www.depechemode.com, hudobníci sa pre plný program do oblasti Bay Area na Sanfranciskom polostrove tento rok už nevrátia. "San Francisco je pre kapelu jedno z najdôležitejších miest a sme zdrvení, že sme museli zrušiť tento koncert," vyjadril sa Gahan. "Dúfame, že sa čoskoro vrátime, aby sme zahrali pre všetkých našich fanúšikov v oblasti," dodal.

Britská elektro-popová legenda musela už predtým pre Gahanove zdravotné problémy zrušiť niekoľko koncertov v rámci európskej časti svetového turné Tour of the Universe. Frontmana v máji hospitalizovali s gastroenteritídou - akútnym zápalom sliznice žalúdka a čriev. Neskôr mu vyoperovali tumor z močového mechúra. Na pódium sa hudobníci vrátili v júni.

Depeche Mode predali od svojho vzniku v roku 1980 vyše 75 miliónov albumov po celom svete. Medzi ich najznámejšie skladby patrí napríklad Just Can't Get Enough, People Are People, Personal Jesus, Enjoy the Silence, I Feel You či Condemnation. V apríli vydali už svoj dvanásty štúdiový album s názvom Sounds Of The Universe.