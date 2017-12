Phil Mulloy: Animácia je popoluškou filmu

Fest Anča je medzinárodný festival animovaných filmov, ktorý sa pred niekoľkými dňami opäť usadil v kultúrnom centre Stanica v Žiline. Porote predsedal PHIL MULLOY, uznávaný režisér s nekonvenčnými názormi a veľmi svojráznym humorom.

Je druhý ročník festivalu animovaných filmov v malej krajine pravým dôvodom, prečo sa renomovaný britský režisér rozhodne prísť na Slovensko, alebo je za tým niečo úplne iné?

„Nikdy som na Slovensku nebol, pritom moja žena je Češka. Nepoznal som ani tento festival, ale keď ma pozvali, aby som sa stal šéfom poroty, povedal som si, že to je dobrá príležitosť vidieť novú krajinu, stretnúť nových ľudí a zároveň vidieť veľa nových filmov.“



Aký bol váš prvý dojem, keď ste prišli na festival?

„Že všetko je tu také príjemne malé, ale bolo by fajn, keby festival dokázal prilákať viac ľudí. To však bolo cez deň, večer sa odrazu objavilo aj veľa miestnych divákov a vznikla skvelá atmosféra. Dokonca aj na projekcii mojich filmov (smiech)."

Navštívili ste veľa filmových festivalov, čo je špeciálne na tomto?

„Je sympatické, že ľudia majú stany rovno v areáli. Stanovať sa chodí napríklad aj na festival v Annecy, teda ja už samozrejme nie, ale ešte som naozaj nevidel, aby diváci spali pár metrov od filmového plátna. Ďalším unikátom je, že festival sa koná na železničnej stanici, ktorá stále funguje. Do budúcna by som tento fenomén oveľa viac zdôrazňoval. Na Ukrajine majú festival animovaných filmov, ktorý sa koná na lodi, a jeho organizátori s tým pracujú nielen pri propagácii, ale aj pri tvorení programu.“



Pôvodne ste sa venovali maľbe a prvé filmy, ktoré ste urobili, boli hrané. Animácii ste za začali venovať až neskôr. Prečo?

„Maľba bola dôležitá skúsenosť, veľmi mi neskôr pomohla. Vlastne mi, samozrejme, pomáha stále. Dobrou skúsenosťou boli aj hrané filmy, no pri nich som nikdy nemal pocit, že mám kontrolu nad výsledkom. Ten závisí od priveľa ľudí. Pri animovanom filme si všetko ustrážite sám. Robí sa jednoduchšie, je aj lacnejší, a keď sa vám ešte podarí získať objednávky od Channel Four, máte vyhrané.“



Ako funguje spolupráca s povestným kanálom britskej verejnoprávnej televízie?

„Sú dosť otvorení. Nejdú po totálnych experimentoch, ale zaujímajú ich podobné veci ako mňa - najmä netradičné formy rozprávania. Suma peňazí, s ktorou sa narába, je taká nízka, že mi umožňuje pracovať bez stresov o masový úspech, veľmi slobodne. Animované filmy robím najmä pre seba, keď sa páčia niekomu inému, to len poteší. Som spokojný, lebo mám pocit, že s nimi dokážem ľudí zabaviť, kým pri hraných filmoch som si tým nebol taký istý. Animácia mi navyše príde veľmi sexy, ona je vlastne Popoluškou v rámci filmu.“



Slávna Disneyho Popoluška je jeden z prvých celovečerných animovaných filmov. Čo by asi tento praotec animácie a milovník romantických príbehov povedal na vašu trilógiu Intolerance, kde vystupujú mimozemšťania, ktorí majú namiesto hláv genitálie a chcú ovládnuť zem?

„To netuším. Ale viete, čo povedalo publikum v Berlíne, keď tam uviedli môj krátky film Christies, kde je Adolf Hitler maliar a pokreslí britskej rodinke byt hákovými krížmi?“



Tipujem, že asi úplne nedocenili tento typ humoru.

„Zavládlo úplné ticho. Dokonca aj moji nemeckí priatelia sa tvárili dosť rozpačito. Ale na ďalších projekciách sa už mnohí smiali. Viete, ešte počas druhej svetovej vojny v Disneyho štúdiách vznikali kreslené paródie na nacistov, tak prečo by nemohli dnes?“



Čo bol kedysi Disney, dnes je Pixar. Ich štýlom sú technicky dokonale pripravené príbehy pre čo najširšie publikum, vy na to idete úplne opačne. Nemáte rád komerciu?

„To by som nepovedal. Iba som urobil zo svojich technických nedostatkov svoju prednosť (smiech). Začínal som s animáciami ešte na starých počítačoch, ale dnes moje technické nároky nie sú omnoho väčšie. Nezaujíma ma až tak, ako film vyzerá, ale aký je, aký príbeh rozpráva. Som minimalista, snažím sa hľadať významy v jednoduchosti. Stačí mi pár obrázkov, čierna a biela farba, nepotrebujem dokonalé 3D efekty. Trendy je potrebné sledovať, no základ je vytvoriť si vlastný štýl.“



Inak na popkultúru aj nem?činu ste akoby trochu zaťažený. Vo vašej trilógii Intolerancia ľudia vzývajú Elvisa Presleyho spievajúceho po nemecky. Ako vznikol tento nápad?

„Neverili by ste, čo všetko za tým ľudia hľadajú. Pritom išlo iba o to, že sa mi do príbehu hodila postava Elvisa, a keby tam zaznela jeho originálna pesnička, musel by som veľa zaplatiť. Tak som použil nemeckú ľudovku. Ale nemôžete povedať, že je to jednostranné. Keď v Christies Hitler vymaľuje byt svastikami, tej britskej rodine sa to páči a hovoria mu, že je dobrý maliar. Pán Christy mu však nerozumie ani slovo, lebo nepozná žiadny cudzí jazyk a nakoniec vyhlási, že nenávidí Nemcov. Jeho žena sa zase chce s Hitlerom vyspať a hovorí mu: Vy sa mi páčite, prečo všetci Nemci nemôžu byť ako vy? Christies, to sú jednoducho Angličania (smiech).“



Váš humor je trochu na hrane.

„Myslíte? Ja to nazývam skôr jemná irónia. Mám v pláne ďalší film o Christies. Už mi v hlave víri niekoľko nápadov. Bude tam opäť aj Hitler a z pána Christyho sa stane Francúz.“



Prečo práve Francúz?

„Pretože Angličan sa v skutočnosti nebojí Nemcov. Jeho najväčšou nočnou morou je, že sa by sa mal zmeniť na Francúza (smiech).“