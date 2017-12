Čo pozeráme: Pulp Fiction

„Do prdele, strelil som Marvina do ksichtu,“ povedal Vincent svojmu čiernemu komplicovi Julesovi v bielom koženom interiéri limuzíny, keď kolesom nabehli na akúsi nerovnosť na ceste a jeho strieborný kvér nekontrolovane zastrelil informátora na zadnom sed

13. aug 2009 o 0:00 Eva Andrejčáková

adle.

Jeden z mnohých nezabudnuteľných výrokov koluje po internete a nepatrí nikam inam než do slávnej Tarantinovej kultovej gangsterky Pulp Fiction. Kto na ňu mrkne, je časom odsúdený spoznať ju ako vlastné gate.

Americkú čiernu komédiu z roku 1994 sa nedá nepozrieť ani po ikstýkrát, hlavne, keď sa vyskytne nezáväzná možnosť v televízii (napríklad tento pondelok). Všetky osvedčené až otrepané žánrové postupy stále spoľahlivo fungujú a tragikomické figúrky v krvavých historkách z podsvetia - Vincent Vega, Jules Winnfield, Mia Wallas, Butch Coolidge, Winston Wolfe, Honey Bunny či Pumpkin-Ringo sa naozaj excelentne konfrontujú so známymi menami tých, čo ich stvárnili - John Travolta, Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Harvey Keitel, Bruce Willis, Amanda Plummer, Tim Roth.

Spomínaný citát je na slovenskej wikipédii. V uvedenej verzii znie sympaticky československy. Zaujímavý úkaz, ktorý svedčí o tom, že český dabing a české titulky k tomuto filmu by boli aj pri slovenskom znení zrejme neprekonateľné, a nikomu to neprekáža.

Ale just - aj po toľkých rokoch a pri toľkých skalných fanúšikoch - nestálo by za to, práve pre tú „srandu“, pokúsiť sa o slovenský dabing?