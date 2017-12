Na internet asi unikla skladba od Radiohead

Na YouTube sa objavila pieseň s názvom These Are My Twisted Words, ktorej autorom je pravdepodobne britská kapela Radiohead.

13. aug 2009 o 13:53 SITA

BRATISLAVA. Na YouTube sa objavila pieseň s názvom These Are My Twisted Words, ktorej autorom je pravdepodobne britská kapela Radiohead. Ako informoval internetový portál NME.com, v skladbe zreteľne počuť hlas frontmana Thoma Yorkea a gitarové party typické pre skupinu pripomínajúce singel Knives Out z ich albumu Amnesiac (2001).

Dohady sa objavili aj z dôvodu, že skupina nahráva spolu s producentom Nigelom Godrichom nový materiál v anglickom Oxfordshire. Nahrávka sa na internete objavila len krátko po tom, čo kapela vydala skladbu Harry Patch (In Memory Of) venovanú zosnulému vojenskému veteránovi Henrymu Johnovi Patchovi z prvej svetovej vojny.

Líder britských rockerov sa ešte pred nedávnom pre americký časopis The Believer vyjadril, že kapela určite neplánuje v najbližšom období vydať nový album. "Nikto z nás teraz určite netúži po zdĺhavom nahrávaní ďalšieho albumu. Aspoň nie hneď. To by nás zabilo," uviedol