Florence and the MachineLungs a The Stone Roses.

1. aug 2009 o 0:00 (šam)

Žiaden zo súčasných trendov dámskej popmusic nezmiatol originálnu Florence Welsh. Napriek tomu, že sa Lungs stále pohybuje v škatuľke novej vlny indie scény, má tendenciu priniesť viac ako rýchlokvasný úspech. Hlasový prejav zaťahujúci k folklóru Dolores O’Riordan, štipľavé texty a punkový drive zjemnený klavírom posunul jej debut až k nominácii na prestížne ocenenie Mercury Prize. The Stone Roses: The Stone Roses (20th Anniversary Special Edition) Po dvadsiatich rokoch vydávajú ikony britskej scény reedíciu svojho prvého, dnes už kultového albumu. S pomocou producenta Johna Leckieho (Radiohead, Pink Floyd), ktorý spolu s lídrom „ruží“ Ianom Brownom pracoval aj na origináli, prinášajú dve CD obsahujúce aj nepublikované či upravované skladby, plus DVD, ktoré zaznamenáva koncert strapatej štvorice v Blackpoole.