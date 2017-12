Nové filmy

Život je boj, Návrh a 32 a stále slobodná.

13. aug 2009 o 15:57 (aš)

Život je boj

réžia: Dito Montiel

Newyorský pouličný priekupník falšovaného tovaru Shawn MacArtur (Channing Tatum) sa prejaví ako mimoriadny talent nelegálnych zápasov vo voľnom štýle. Hoci sa na prvý pohľad zdá, že sa pred ním otvára sľubná kariéra vedúca až na vrchol, pochopí, že i to je len blýskavý falzifikát. Lenže cúvnuť nie je ľahké.

Nezávislý filmár Dito Montiel zaujal už predchádzajúcim filmom, debutom A Guide to Recognizing Your Saints, ktorý zožal ceny na festivaloch Sundance, v Gijóne i v Benátkach.



Návrh

réžia: Anne Fletcher

Sandra Bullock sa opäť pokúša vrátiť na výslnie, tentoraz v romantickej komédii, ktorá je variáciou na známu Zelenú kartu.Prísnej a povýšeneckej editorke Margaret Tate hrozí, že ju cudzinecká polícia vypovie naspäť do rodnej Kanady. Zo zúfalstva sa rozhodne oženiť s asistentom Andrewom (Ryan Reynolds), hoci jej je nesympatický. Skutočné problémy sa začnú, keď nesúrodý pár ide na Aljašku.Choreografka Anne Fletcher sa uviedla réžiou filmu Let's Dance a pokračovala romantickou komédiou 27 šiat.



32 a stále slobodná

réžia: Jonas Elmer

Popri Sandre Bullock sa, tiež v romantickej komédii, do našich kín vracia i Renée Zellweger. Režisér Jonas Elmer chce roz?šíriť rady svojich dánskych rodákov, ktorí sa úspešne etablovali v Hollywoode. Vybral si na to príbeh neľútostnej manažérky z Miami, ktorá prijme ponuku reštrukturalizovať stratovú malomestskú továreň. Obyvatelia a zamestnanci ju privítajú s obavami a odporom, ale nafúkané dievča z veľkomesta sa aj pod ich vplyvom začne meniť. České kiná film uvádzajú pod názvom Holka z města.