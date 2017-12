Zomrel Les Paul, legendárny gitarista a autor slávnej gitary Gibson

NEW YORK. Vo veku 94 rokov zomrel dnes legendárny americký gitarista Les Paul, ktorý sa preslávil aj ako autor elektrickej gitary Gibson Les Paul. Oznámila to agentúra AP.

Podľa informácie od spoločnosti Gibson Guitar zomrel Les Paul obklopený svojimi blízkymi v nemocnici v mestečku White Plains pri New Yorku, kde sa liečil zo zápalu pľúc.

Hospitalizovali ho vo februári 2006, v čase, keď sa dozvedel, že získal dve ceny Grammy za album Les Paul & Friends: American Made, World Played, ktorý vydal pri príležitosti svojich 90. narodenín.

Les Paul svojou slávnou gitarou z roku 1952, ktorú už ako hviezda populárnej hudby spoluvytváral s dizajnérom Tedom McCartym, výrazne prispel k rozmachu rokenrolovej scény. Populárnu hudbu obohatil aj pionierskym počinom v podobe viacstopového nahrávania, ktoré umožnilo zachytiť rôzne hudobné nástroje a hlas v odlišnom čase a zmixovať nahrávku do finálnej podoby.

Les Paul, vlastným menom Lester William Polfuss, má na svojom konte významné hudobné ocenenia, mnohé získal za spoluprácu so svojou manželkou Mary Fordovou. V rokoch 1949-1962 spoločne získali 36 zlatých platní a zaznamenali 11 singlov na prvom mieste americkej hitparády, medzi nimi najznámejšie Vaya Con Dios, How High the Moon, Nola či Lover.

Na gibsonke, ako sa slávna gitara medzi hudobníkmi prezýva, hrali mnohé gitarové legendy ako Jimmy Page z Led Zeppelin, Steve Howe z Yes, džezmen Al DiMeola či Pete Townsend z rockovej skupiny The Who. Za uplynulé desaťročia sa gitara Gibson Les Paul stala jedným z najrozšírenejších hudobných nástrojov. V roku 2005 sa na aukcii Christie's vydražil model z roku 1955 za 45.600 dolárov (32.000 eur).