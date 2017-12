Madonna skákala na švihadle. Bohužiaľ aj spievala

PRAHA. O takej tanečnej párty, akú predviedla Madonna vo štvrtok na pražskom Chodově, sníva asi každá hviezdička populárnej hudby. Dynamika, svetlá, laserová šou, choreografia – všetko precízne šľapalo. Bohužiaľ si táto blondínka povedala, že sa pokúsi aj spievať.

Večierok pod nablýskanými písmenami M, ktoré zdobili strany pódia, nezačal úplne najšťastnejšie. Organizácia pri vstupe sa mohla zdať nezvládnutá. Keď sa totiž fanúšikovia vymotali z metra a prekonali púť za svojim idolom niekam k pláni na Jižáku, zasekli sa v hlúčiku šomrajúcich ľudí, aby sa s rovnakými tvárami stretli o niekoľko stoviek metrov ďalej u turniketov.

Otázkou zostáva, prečo po kontrole batožiny, v ktorej sa mohli nachádzať nebezpečné predmety, dali sa na ploche areálu a pod pódiom nájsť pomerne veľké kamene. Rovnakou otázkou je, kam usporiadatelia ukryli všetky tie koše na odpadky.

Madonna sa napokon neponáhľala. So svojou dvojhodinovou šou napínala až do deviatej hodiny. Päť minút po deviatej zhasla plocha a na obrazovkách sa objavila úvodná projekcia The Sweet Machine, pri ktorej sa pozorovateľ rozbehol smerom k obchodíku so sladkosťami, teda ku Candy Shopu – druhej skladbe. Vtedy sa začal biznis.

Režisér Jamie King dokázal čas využiť na maximum a koncert prehľadne rozdelil tak, aby sa Madonna mohla dosýta vyblázniť. Do prvej časti sa zmestili napríklad skladby ako Beat Goes On, Human Nature, Vogue či Die Another Day.

Novinky z albumu Hard Candy doplnili z videa hlasy Pharella Williamsa či Kanye Westa, pridala sa dokonca aj Britney Spears. V skladbe Human Nature sa ale ukázalo, že keď sa Madonna rozvášni, môže na seba v intonačných výletoch všeličo prezradiť. Nevyváži to ani jej nadšenie.

Druhá kolekcia piesní vrátila publikum do osemdesiatych rokov. Drobná blondínka sa na pódium vrátila v červenej minisukni a s podkolienkami. Hit Into The Groove s remixom Jump tak ponúkol priestor na jej šantenie so švihadlom. Musí sa uznať – Madonna má skutočne fantastickú fyzickú kondíciu.

Tretia časť koncertu zaviedla publikum do sveta flamencových rytmov a cigánskych melódií. Napokon v záverečnej polhodine stavila na istoty v podobe skladieb 4 Minutes, Frozen, Ray Of Light či finálnu Give It To Me. Kotol fanúšikov vrel, večierok sa jednoducho podaril.

Madonna je veľký zabávač. Divákov nadchne nielen tým, že si prejde rukou v rozkroku a vyzývavo sa trie o tyč. Vie sa obklopiť brilantne šľapajúcim tímom – tanečníkmi a kapelou, osvetľovačmi či kameramanmi. Navyše si zo seba dokáže urobiť žarty. Čo však berie vážne, je spev. Bohužiaľ.

Pravda o Madonne

Existuje nejaký hudobný publicista, ktorý by Madonnu pochválil za jej spev? Nemôže existovať, aj laik ju počuje. Napriek tomu sa po každom jej koncerte od každého z nich dočítate, že spievala falošne. Autor tohto textu je novinár, ale nie kultúrny a hudobný redaktor, bol na poslednom koncerte Madonny v Prahe a vyrástol koncom 80-tych a začiatkom 90-tych rokov na jej pesničkách.

V časoch jej najväčšej slávy nebolo možné pre bežného Slováka ísť na koncert do Paríža, či Londýna, jej šou sme poznali len s filmu S Madonnou v posteli.

Meškáme takmer 20 rokov, nie všetci sme boli na jej koncerte v Prahe pred troma rokmi. Speváčka má 51 rokov, napriek tomu je aj s priemerným hlasom stále „in".

Motiváciu mnohých z tých 40 000 ľudí, ktorí prišli do Chodova na koncert bolo vidieť ženu, ktorá provokovala svet pred 20 rokmi a provokuje aj dnes. Išli tam pre spomienky, zábavu a emóciu.

Ako spievala

Madonna nie je tak hlúpa aby nevedela, že nemá hlas ako Celine Dion, ktorú počúvať, je pre mnohých väčšie utrpenie ako ticho. To, že si to Madonna uvedomuje dokazuje, že takmer celý koncert spievala na half playback. Bez hanby pustila jednu pesničku aj s videom, bez toho aby bola na pódiu ona, alebo kapela. Tie dve, tri pesničky, ktorá sa pokúsila zaspievať bez podpory - „live" určite neboli intonačne čisté, ale po naživo zaspievanej pesničke You Must Love Me, s filmu Evita zožala jeden z najväčších potleskov. Drvivá väčšina bežných návštevníkov koncertu počula väčšinou jej spev tak, akoby počúvala CD. Tých pár skutočne falošných tónov nestačilo na to, aby sa dalo povedať, že spievala úplne falošne. Vymenovávať sklady ktoré hrala je zbytočné. Išlo o mix skladieb z jej posledných albumov a starých superhitov ako Vogue, Like a Prayer či Holiday.

Ako tancovala

Má 51 rokov, to je podstatné, čo si treba pri jej vystúpení uvedomiť. Napriek tomu dve hodiny v kuse, tancovala, behala po pódiu. Rovnako ako jej dvadsaťročný tanečníci, ktorí sa však striedali a mali viac času na oddych. Áno, skákala aj cez švihadlo, ale nielen sama, ako malá školáčka, ale aj tak, ako je to vidieť u „profesionálov". Dvaja krútili špagátmi a ona medzi nimi skákala. Obdivuhodné.

Ako vyzerala

Vystriedala množstvo kostýmov, samozrejme nepoužiteľných do civilného života. Pre jej potreby, boli asi vhodné. Módni kritici by ich určite označili ako gýčové. Z úst mnohých divákov, bolo počuť, že by chceli mať jej kondíciu v takom veku. Postavu jej mohlo závidieť množstvo mladších návštevníčok koncertu, ale nežensky a rušivo pôsobia jej svalnaté ruky.

Čo hovorila

Skoro nič. Párkrát pozdravila Prahu a Českú republiku. Žiadna improvizácia, komunikácia s publikom, až na bežné, I can't hear you, Put Your Hands Up In The Air, Make Some Noise. Jej prejav, napriek neustálemu úsmevu, vyznieval strojovo.

Tlačenica, zlyhanie organizátorov

Autor tohto textu prišiel do areálu okolo 20.00, prechod v tlačenici cez jedinú vstupnú bránu trval asi 20 minút. Ale čo robiť ak prídu desiatky tisíc ľudí v priebehu hodiny na jedno miesto? Dostať sa na futbal na Slovensku, to pri menšom počte ľudí trvá aj raz toľko. Metro chodilo do Chodova, každých pár minút. Od stanice až po areál, asi pol kilometrová trasa, bola uzavretá doprava. Skutočne každých 20 metrov stál usporiadateľ v krikľavej veste, bolo tam aj množstvo policajtov, až sa zdalo, že je to zbytočné.

V areáli bolo množstvo chemických toaliet, rady sa netvorili, bolo tam aj množstvo bufetov. Na pivo, či jedlo sa čakalo do 5 minút. O deviatej večer bola tma, zdá sa, že to bol dôvod, na ktorý sa čakalo so začiatkom koncertu. Svetelná šou, by za denného svetla tak dobre nevyznela.

Efekty

Ťažko sa opisujú. Boli, na základe subjektívneho názoru, lepšie ako mal Robbie Wiliams, Kylie Minogue, Black Eyed Peace, Janet Jackson a Shania Twain v najlepších časoch, či Depeche Mode a mnohých iných, ktorých som na veľkých štadiónoch videl. Za zmienku stojí najmä kruhový záves v strede vysunutého pódia. Výborne na tom vyznela najmä premietaná počítačovo upravená hra s vodou. Zaujímavé boli aj malé pohyblivé obrazovky, ktoré evokovali účasť Justina Timberlaka na koncerte, v duete s Madonnou.

Posolstvo

Zachráňte svet. V mnohých podobách, texty, či fotky na obrazovkách sa objavili niekoľko krát počas šou.

Záver

Madonna odohrala presne na minútu 2 hodiny. O 23.00 povedala Good Night Praha. Svetlá zhasli, rozsvietil sa nápis Game Over. Žiaden prídavok, ani jedna pesnička. Okamžite nabehli na pódium technici, ktorí začali rozkladať aparatúru. Z nej sa ozývala pesnička Michaela Jacksona, počas večera druhá. Aj cez koncert si Madonna uctila jeho pamiatku, nespievala. Jeden z jej tanečníkov na jeho hudbu napodobňoval Jacksonove pohyby.

40 tisíc ľudí sa dalo do pohybu. Väčšina išla na metro. Dopravu v celom okolí polícia uzavrela. Kráčalo sa po cestách. Nepochybne mnoho ľudí čakalo a potom cestovalo v tlačenici metrom, do rôznych častí Prahy, ale inak sa to vyriešiť asi nedalo. Taxík do centra Prahy stál 500 českých korún. Šofér, obyvateľ Chodova hovoril, že doteraz sedel doma na balkóna a počúval koncert s kávičkou a cigaretkou v ruke.

Výsledok

Kto chce kritizovať spev môže, právom. Kto si prišiel zaspomínať, pozrieť sa na komerčnú, gýčovú šou, zabaviť sa a vidieť niečo originálne, musel odísť spokojný.

Roman Krpelan