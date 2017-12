Zlatého leoparda získal koprodukčný film Ona, Číňaňka

Víťazom 62. ročníka medzinárodného filmového festivaluvo švajčiarskom Locarne sa stal nemecko-britsko-francúzsky koprodukčný film "She, a Chinese" (Ona, Číňanka) od režisérky Siao-lu Kuo.

16. aug 2009 o 12:55 TASR

LOCARNO. Víťazom 62. ročníka medzinárodného filmového festivalu, ktorý sa v dňoch 5.-15. augusta konal vo švajčiarskom Locarne, sa stal nemecko-britsko-francúzsky koprodukčný film "She, a Chinese" (Ona, Číňanka) od režisérky Siao-lu Kuo.

Sedemčlenná porota ocenila Zlatým leopardom a finančnou prémiou v hodnote 90.000 švajčiarskych frankov (približne 59.000 eur) dlho očakávané druhé dielo v Británii žijúcej režisérky čínskeho pôvodu a spisovateľky (napr. How is Your Fish Today - Ako sa dnes má tvoja ryba?).

Film rozpráva odyseu mladej Číňanky, ktorá opustila rodnú provinciu a vydala sa do Británie, kde však zostáva cudzinkou. Film sa venuje téme exilu, vlasti a identity.

Osobitnú cenu dotovanú 30.000 švajčiarskymi frankami (takmer 20.000 eur) udelila porota ruskej snímke "Buben, Baraban" režiséra Alexeja Mizgireva, ktorá zároveň zvíťazila v kategórii Najlepšia réžia. Mizgirevov film znázorňuje neľahký život knihovníčky v náročnom období prechodu od plánovaného k trhovému hospodárstvu v Rusku konca 90. rokov.

Jeden z najstarších filmových festivalov sveta počas tohto ročníka uviedol 180 celovečerných a 210 krátkometrážnych snímok a o hlavnú cenu sa uchádzalo 18 filmov z 15 krajín.

Zdroj: DPA