Správy z filmového sirotinca: Nie sme tu sami!

Duchovia malých detí neschádzajú z mysle filmárov. Rovnaký úspech, ako s nimi mali nedávno Španieli, chcú mať teraz Američania. Spravia remake hororu Sirotinec.

17. aug 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Juan Antonio Bayona si za to mohol sám, že sa po nakrúcaní filmu Sirotinec nemohol poriadne uvoľniť. V rozhovore s internetovými čitateľmi denníka El Mundo napísal: „Pracovali sme v skutočnom dome v Astúrii a v jeho záhrade sme aj zorganizovali rozlúčkovú slávnosť. V noci sa nikomu nechcelo ísť na záchod, pretože ten bol hore na poschodí. Ozaj sme tým strachom v príbehu boli premknutí.“

Recyklujeme

Bayonov film je horor a naozaj strašidelný. Rozpráva o mladých manželoch, ich malom synovi a nepokojnom dome, v ktorom kedysi býval a čoskoro zase mal byť sirotinec. Premiéru mal na konci roka 2007, po zopár týždňoch bol z neho najnavštevovanejší film v španielskej histórii. Ešte aj dostal sedem národných cien Goya a súťažil o cudzojazyčného Oscara.

Teraz by s ním chcel mať úspech aj Hollywood, takže sa bude recyklovať. A to všetko napriek tomu, že už aj španielsky Sirotinec možno považovať za remake. Svetové kiná neraz privítali duchov malých detí, ktorým ktosi ublížil. Napokon, aj nový film Juraja Herza T.M.A. vychádza z rovnakého motívu.

Emócie neodkopírujete

Agentúra Reuters píše, že americkú verziu bude režírovať Larry Fessenden. Hororov už nakrútil dosť, väčšinou za nízky rozpočet.

Ani pôvodný Sirotinec nestál veľa, tvrdí Bayona, nakrútil ho za tri milióny eur. Že sú v ňom aj klišé, pripúšťa, aj tak je s ním však spokojný. Hovorí: „Dal som si na tomto filme veľmi záležať. Najviac som hrdý na to, že je emocionálne veľmi silný. A emócie, tie sa predsa nedajú ani vypožičať, ani odkopírovať z iného filmu.“

Špecialitou Sirotinca je okrem toho Geraldine Chaplin v úlohe média. Keď pri svojej prvej návšteve domu so zdvihnutým ukazovákom zahlási „Nie sme tu sami!“, človek musí utekať a zasvietiť, taká je presvedčivá. Hlavnú úlohu manželky a matky dostala Belén Rueda a tiež ju zahrala výborne. Bayona v rozhovore s čitateľmi spomenul, že jej potom jeden obdivný list napísala aj Julia Roberts.

Oslavovať striedmo

Hollywoodske obsadenie Sirotinca zatiaľ známe nie je, film by mal byť hotový až o dva roky. Ako The Orphange dopadne v kine a či bude rovnako úspešný ako El Orfanato, to už vôbec nemožno vedieť. Akurát, že Juan Antonio Bayona upozorňuje: „Študentom v škole hovorím, že z úspechu sa nedá veľa naučiť. Aj oslavovať ho treba striedmo, pretože na druhý deň môže byť všetko inak.“