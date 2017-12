Rocky dostane hodinky

Oplatilo sa čakať. Sylvester Stallone bude za svoju prácu vyznamenaný.

17. aug 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Súčasnú tvár svetovej kinematografie ovplyvnil aj Sylvester Stallone, tvrdí festival v Benátkach.

BRATISLAVA. Šesťdesiatriročný Sylvester Stallone dostane na festivale v Benátkach vyznamenanie. Počas záverečného ceremoniálu (v sobotu 12. septembra) mu odovzdajú cenu nazvanú “Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker Award”. Festival ju udeľuje v spolupráci so známym švajčiarskym výrobcom luxusných hodiniek, takže nikoho neprekvapí, že samotné ocenenie má podobu exkluzívnych náramkových hodiniek, zhotovených ako solitér špeciálne pre túto príležitosť.

Cena je určená filmárom, čo výrazne ovplyvnili súčasnú tvár kinematografie. Presný čas už nimi merajú japonský režisér Takeshi Kitano, francúzska režisérka Agnes Varda a iránsky filmár Abbás Kiarostami.

Citlivý, aj keď púšťa krv

Festival v zdôvodnení vyzdvihuje Stalloneho režisérsky a scenáristický prínos. Výrazný rozprávačský talent prejavil už v prvom autorskom filme – športovej dráme Paradise Alley z roku 1978, ku ktorému napísal scenár, režíroval ho a stvárnil v ňom hlavnú rolu.

V snímkach zo sérií Rambo a Rocky, pre ktoré písal predlohy, prejavil mimoriadnu citlivosť, i keď z nich kvapká krv, vravia organizátori. Zároveň v nich dokázal skĺbiť zábavu s hlbším posolstvom, pevne ich zakotviť v aktuálnej dobe a odhaliť odvrátenú stranu amerického sna.

Aj keď hneď prvý Rocky v roku 1977 získal tri Oscary, Sylvestrovi sa dosiaľ neušiel ani jeden. Zato má úctyhodnú zbierku desiatich posmešných Zlatých malín a tridsiatich nominácií na ne, čím vedie smutný rekord ako najhorší filmár.

O tom vždy sníval

Stallone v minulosti navštívil benátsky festival dvakrát – v roku 1999 s drámou Krajina policajtov a druhý raz o štyri roky neskôr s rodinným filmom Spy Kids 3-D. „Vždy som sníval o tom, že získam na benátskom festivale cenu,“ povedal. „Teraz vidím, že sa mi oplatilo čakať.“

Počas slávnostného ceremoniálu publikum uvidí ukážky z najnovšieho filmu Sylvestra Stalloneho The Expendables, v ktorom účinkujú aj Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren a Mickey Rourke. Stallone preň napísal scenár, sám ho aj režíruje a stvárňuje hlavnú úlohu.

Do svetových kín by sa mal dostať budúci rok. „The Expendables,“ vysvetlil Stallone, „je príbeh o hrdinstve a cene, ktorú ľudia platia, aby zachránili iných. Je zmesou akčnej zábavy, napätia a ľudskej komédie.“