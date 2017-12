Alice Cooper vystúpi v Bratislave a Košiciach

Na Slovensko zavíta vôbec po prvý raz vo svojej kariére americký rockový spevák a skladateľ Alice Cooper. Šesťdesiatjedenročný veterán svetovej scény vystúpi 18. novembra v Košiciach a o deň neskôr v Bratislave.

Majster hororového rocku, originál, od ktorého preberali maľovanie tváre Kiss, King Diamond či Marilyn Manson, sa na Slovensku ukáže v rámci aktuálneho turné Alice Cooper´s Theatre of Death 2008-2009. V kontinentálnej Európe odohrá ale len tri koncerty - z toho dva na slovenskom území. Vstupenky na jeho šou sa budú predávať od 25 eur.

Alice Cooper, vlastným menom Vincent Damon Furnier, pôsobí na scéne už od roku 1964, teda neuveriteľných 45 rokov. Spoločne so svojou Alice Cooper Band debutoval albumom Pretties for You (1969). Prvou nahrávkou na čele amerického rebríčka Billboard bol album Billion Dollar Babies (1973) obsahujúci single Elected alebo No More Mr. Nice Guy.

Ako sólový spevák so sprievodnou kapelou začal vystupovať v roku 1975. Rodák z Michiganu, ktorý je veľkým fanúšikom golfu a seriálu Simpsonovci, má na konte aj ďalšie hity - Poison, House of Fire, Hey Stoopid alebo School´s Out. Jeho ostatnou štúdiovou nahrávkou je CD Along Came A Spider (2008). Alicea Coopera označila televízia VH1 v roku 2000 ako 20. najlepšieho hard-rockového interpreta hudobnej histórie.