Yes prídu v októbri na Slovensko

17. aug 2009 o 13:08 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensko mieri ďalšia rocková legenda, skupina Yes. V rámci Yes Europe Fall Tour 2009 vystúpia títo majstri art-rocku 31. októbra v bratislavskej športovej hale na Pasienkoch.

Týmto turné oslavujú už štyri desaťročia úspešnej dráhy. Podľa slov organizátora koncertu Dušana Drobného je v skupine trojica muzikantov z konca 70-tych rokov, teda basový gitarista Chris Squire, gitarista Steve Howe a hráč na bicie nástroje Alan White.

Dopĺňa ich dvojica mladších spoluhráčov, spevák Benoit David, náhrada za Jona Andersona po tom, čo tesne pred začiatkom turné vážne ochorel a netrúfol si na dlhšiu koncertnú šnúru, a syn bývalého hráča na klávesy Ricka Wakemana Oliver, ktorý sa pripojil k skupine svojho otca len prednedávnom. Lift Me Up, Love Will Find a Way, Wondrous Stories, Going For The One, Don't Kill The Whale, Into The Lens a hlavne hit Owner of A Lonely Heart sú skladby, ktoré Yes na bratislavských Pasienkoch ponúknu svojim fanúšikom.

Rockovú formáciu Yes založili v Londýne v júni 1968 spevák Jon Anderson a basový gitarista Chris Squire. V priebehu ďalších rokov hrali v skupine známi muzikanti ako Alan White či Rick Wakeman. V júli 1969 vydali prvú LP platňu Yes. V novembri 1983 vydali album s číselným názvom 90125. Skladba Owner Of A Lonely Heart z tohto albumu sa dostala na 1. miesto americkej hitparády a ďalšia skladba Cinema dostala cenu Grammy. Na svojom konte majú viac ako tri desiatky vydaných albumov a kompilácií. Najúspešnejšími boli šiesty štúdiový Tales From Topographic Oceans z decembra 1973 a ôsmy Going For The One z júla 1977, oba sa dostali v rebríčku na prvé miesto.

Slovenskí fanúšikovia uvidia Yes na dve etapy, v nedeľu 16. augusta vystúpil na Devíne v rámci koncertu Pocta slobode spevák Jon Anderson, zvyšok slávnej kapely sa predstaví v závere októbra.