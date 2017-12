Kam chodíme

Praha nie je tak ďaleko, cesta tam trvá vlastne oveľa kratšie, ako tá, po ktorej nás túlavé topánky vedú jej zákutiami.

18. aug 2009 o 0:00 Milada Čechová

Je na nej čarovné, že takéto zákutia sa nájdu aj uprostred najrušnejších námestí.



Staroměstské náměstí je čarovné celé a najmä jeho Dům u Kamenného zvonu. Má takmer osem storočí starú dušu a Pražania ju nezapredali biznisu, ale ju zasnúbili s umením.



Batrachomyomachia, žabomyší a jiné války je výstava obrazov, ktoré pripomínajú strašné stredoveké vízie Nizozemcov Hieronymusa Boscha a Pietra Brueghela - ich obludné, groteskné výjavy posledného súdu, smrteľných hriechov a pekla. Lenže tieto maľoval Jiří Anderle. Človek, ktorý prostredníctvom svojho umenia hodnotí šialenstvo súčasného sveta a zároveň muž, ktorý dokáže uroniť slzu nad zapáchajúcou ranou.



Svedčia o tom detaily jeho malieb, grafík a plastík. Davové scény ľudí na obrazoch nesú formálne miniatúrne, no obsahovo obrovské posolstvo. Už šesťdesiat rokov mení toto posolstvo v Anderleho tvorbe obrazné vyjadrenie, ale stále hovorí jedno. My ľudia, hoci máme srdce ako oceán, ustavične mrzačíme svoju lásku k životu, lásku k sebe samým a k druhému vedením nezmyselných vojen.



Meditovať alebo viesť žabomyšiu polemiku s Anderleho dielami sa dá do 4. októbra.