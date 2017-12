Radiohead majú dve nové skladby

Skladba Harry Patch (In Memory Of) vyšla iba niekoľko dní po smrti posledného účastníka prvej svetovej vojny.

18. aug 2009 o 0:00 Peter Bálik

BRATISLAVA. Britská skupina Radiohead sa pripojila k známym ikonám svetovej popmusic ako Bob Dylan alebo Jimi Hendrix, ktorí vo svojich protestsongoch spievali o hrôzach vojen. Začiatkom augusta zverejnila na svojej domovskej stránke novú pieseň Harry Patch (In Memory Of), ktorú zložil jej frontman Thom Yorke.

Spevák jednej z najlepších britských skupín súčasnosti ju napísal pred štyrmi rokmi po tom, čo počúval rozprávať niekdajšieho vojaka Harryho Patcha na vlnách BBC. Tento hrdina bol donedávna posledným žijúcim veteránom prvej svetovej vojny.

Zhodou okolností sa vydanie novej piesne Radiohead, prvej novinky od dva roky starého albumu In Rainbows, prekrylo s Patchovou smrťou. Vojnový veterán zomrel koncom júla, pesničku kapela zverejnila 5. augusta.

„Počul som ho rozprávať pred niekoľkými rokmi na Radio 4. Spôsob, akým rozprával o vojne, ma neuveriteľne zasiahol. Stal sa inšpiráciou pre túto pesničku, ktorú sme nahrali niekoľko týždňov pred jeho smrťou," napísal Yorke na blog svojej kapely.

Patch, ktorý sa dožil veku 111 rokov, bojoval v roku 1917 vo Francúzsku a 22. septembra ho zranil granát, ktorý zabil troch kamarátov. On sa vrátil domov, no o hrôzach vojny v rodine nikdy nehovoril, ale často vystupoval so svojimi spomienkami na verejnosti. Tvrdil, že nočné mory, spôsobené vojnou, ho prenasledovali celý život.

Podľa Thoma Yorka je Patchov príbeh darom pre ďalšie generácie. „Keby nežil, naša generácia by veľmi ľahko zabudla na hrôzy vojny. Dúfam, že touto piesňou sme mu vzdali poctu ako poslednému vojakovi 1. svetovej vojny," napísal spevák.

Pieseň si fanúšikovia môžu stiahnuť na internetovej stránke kapely za 1 libru. Výťažok zo skladby ide na fond Britskej légie. Harry Patch (In Memory Of) nie je typickou skladbou Radiohead, pretože Yorkov spev nesprevádza kapela, ale sláčikový orchester.

Niektorí kritici tipujú, že je to cesta, akou by sa kapela, známa svojimi experimentmi, mohla uberať.

Medzičasom sa na stránke kapely zadarmo objavila ďalšia nová pieseň These Are My Twisted Words, ktorá by podľa niektorých zdrojov mala byť predzvesťou nového EP Wall Of Ice. Kapela túto informáciu nekomentovala, no Yorke sa pre NME vyjadril, že Radiohead už nechcú svoje skladby vydávať vo forme albumov, akým bol posledný In Rainbows, za ktorý ste mohli zaplatiť ľubovoľnú sumu, ale na EP a cez online.