Nové filmy

Zack a Miri točia porno, Krvavé pobrežie, Stiahni ma do pekla!

20. aug 2009 o 0:00 Miloš Ščepka

Zack a Miri točia porno

Zack and Miri Make a Porno

102 minút, r. Kevin Smith



Napriek provokatívnemu názvu stačí pohľad na meno autora - a všetko je jasné. Ďalší typický film Kevina Smitha (Flákači, Dogma a i.) je romantická komédia, pravda - so zvláštnou smithovskou romantikou. Priatelia Zack (Seth Rogen) a Miri (Elizabeth Banks) sa zúfalo pokúšajú vybŕdnuť z finančných problémov a rozhodnú sa zarobiť si peniaze nakrútením pornofilmu vo vlastnej produkcii. Nakrúcanie riadne preverí ich vzťahy a odhalí im nahú pravdu o nich samých.

Slovo „fuck" tu zaznie len 229­krát.





Krvavé pobrežie

Chi bi

148 minút, r. John Woo



Tvorca kultových čínskych filmov John Woo sa po nie príliš vydarenej hollywoodskej ére vrátil domov a s rozpočtom 80 miliónov dolárov nakrútil naozaj veľký dvojdielny vojnový film z bojov o zjednotenie Číny v 3. storočí nášho letopočtu. Korektný preklad názvu by mal znieť Červený útes. Tak sa totiž volá miesto, kde sa roku 208 stretli vojská troch kráľovstiev. Odvaha, hrdinstvo, obetavosť, násilie, zrada - ani vášne nechýbajú. V Číne, Japonsku i Kórei patria opisované udalosti k známym a často stvárňovaným, preto sa v tamojších kinách uvádza projekt v podobe dvoch filmov (131 a 140 minút), pre zahraničie vznikol zostrih do podoby jediného filmu.





Stiahni ma do pekla!

Drag Me to Hell

99 minút, r. Sam Raimi



Majster filmového hororu Sam Raimi (Evil Dead, Army of Darkness), ktorý sa nechal zlákať bohapustou komerciou (Spider Man 1 - 3), sa pokúsil vrátiť ku koreňom, aby prehovoril na výsostne aktuálnu tému starých rozhnevaných cigánok. Práve taká prekľaje bankovú úradníčku Christine (Alison Lohman) za nevybavenú žiadosť o odloženie splátky pôžičky a začnú sa diať veci! Príbeh pochádza z roku 1992 a je to na ňom cítiť. Dnes už je žáner aj skutočné peklo predsa len niekde inde, takže pre mnohých bude dostatočnou hrô〜zou už i návšteva kina.