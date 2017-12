Z animovaného filmu Yellow Submarine bude 3D remake

20. aug 2009 o 9:22 SITA

BRATISLAVA . Z animovaného filmu Yellow Submarine (1968) založeného na hudbe legendárnej skupiny The Beatles bude 3D remake.

Ako informoval magazín Variety, filmové štúdiá Walta Disneyho už rokujú s americkým režisérom Robertom Zemeckisom, ktorý by mal pripraviť novú verziu snímky s použitím 16 skladieb slávnej štvorice John Lennon, Paul McCartney, Ringo Starr a George Harrison. Skúsený 57-ročný filmový tvorca je držiteľom Oscara za réžiu filmu Forrest Gump (1994), na svojom konte má snímky ako Smrť jej pristane (1992), Kontakt (1997), Stroskotanec (2000) či Polárny expres (2004).

V 3D remakeu zaznejú piesne All Together Now, All You Need Is Love, When I'm 64, Lucy in the Sky with Diamonds či Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Producenti dúfajú, že film bude hotový do roku 2012. Slávnostnú premiéru by mal mať na otvorení Olympijských hier v Londýne.