Radiohead vystúpia v nedeľu v Prahe

20. aug 2009 o 13:21 TASR

PRAHA. Britská rocková alternatívna formácia Radiohead vystúpi v nedeľu 23. augusta na koncerte v Prahe, kam zavíta prvýkrát. Koncertné pódium bude postavené v areáli holešovického výstaviska.

Do českej metropoly príde pätica muzikantov na čele so spevákom Thomom Yorkem z rakúskeho St. Pöltenu, kde koncertuje dva dni predtým. Zostavu okrem Yorkeho tvoria basový gitarista Colin Greenwood, jeho mladší brat, klávesák a gitarista Jonny Greenwood, gitarista Ed O'Brien a hráč na bicie nástroje Phil Selway. Spolu sa stretli ešte na chlapčenskej škole, ich prvý názov bol On a Friday, postupne zaujali koncertami v okolí Oxfordu, čo im aj vynieslo zmluvu s vydavateľskou spoločnosťou EMI. Od roku 1991 účinkujú pod názvom Radiohead, toto meno si dali podľa názvu skladby Radio Head skupiny Talking Heads.

Prvý singel so skladbou Creep vydali v septembri 1992. Vo februári 1993 vychádza debutový album Pablo Honey, ktorý skončil v tretej desiatke. Úspešný bol už druhý The Bends, vydaný v marci 1995, ten skončil v rebríčku na štvrtom mieste. Tretí album OK Computer, vydaný v júni 1997 sa dostal až na prvú pozíciu a kapela zaň dostala cenu Grammy. V hitparáde mali doteraz 16 skladieb, medzi hity patria Street Spirit (1996), Paranoid Android (1997), No Surprises (1998), Pyramid Song (2001). Vydali sedem štúdiových albumov, ten siedmy In Rainbows vyšiel v októbri 2007 a aj ten sa dostal v rebríčku na prvé miesto.