Čo počúvame

Pearl Jam vábia svojich fanúšikov na nový album Backspacer, ktorý vychádza 22. septembra, ako včely na kvet.

21. aug 2009 o 0:00 Peter Bálik

Začiatkom leta odohrali v komediálnej šou ostrú rockovú novinku Get Some, potom zverejnili prvý singel The Fixer, skvelú vitálnu pesničku, ktorá akoby vypadla z ich tretieho albumu Vitalogy, a popritom sa v rôznych promo materiáloch objavilo zopár akustických balád ako Speed Of Sound.

Zdá sa, že Pearl Jam sa vracajú do veľkej nahrávacej formy. Možno za to môže reedícia ich debutu Ten, aby zistili, akí boli kedysi v štúdiu dobrí, alebo možno aj sólovka Eddieho Veddera Into The Wild, zbierka magických pesničiek, ktorá zhodou okolností pomáhala určiť novú cestu kapely. Jedno je isté, Pearl Jam sú späť!