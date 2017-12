Exkluzívna hudba za kláštornými múrmi

Kúsok za slovenskými hranicami sa počas najbližšieho víkendu koná festival súčasnej hudby. Diela starých i súčasných klasikov tam odohrajú aj naši interpreti.

21. aug 2009 o 0:00 Andrej Šuba (Autor je šéfredaktor časopisu Hudobný život)

Len ťažko sa dá dnes predstaviť, že by napríklad biskupstvo v Spišskej Kapitule zorganizovalo festival súčasného umenia. A že by takéto podujatie, navyše ťažiskovo orientované na hudbu, dokázalo pritiahnuť ľudí z celého Slovenska. Presne to sa však už šiesty rok deje v starobylom benediktínskom opátstve v maďarskej Pannonhalme, necelú hodinu cesty od mesta Györ.

Impozantný kláštorný komplex, zapísaný v dedičstve UNESCO, privítal počas posledných rokov skladateľov ako Salvatore Sciarrino, Sofia Gubajdulina alebo Valentin Silvestrov. Dramaturgia festivalu Arcus temporum, čo v preklade znamená niečo ako „pilere alebo klenby času", pravidelne spája niektorého z veľkých klasikov s významným žijúcim súčasníkom, ktorý je osobne prítomný.

Tento rok sa v Pannonhalme stretnú Johann Sebastian Bach a gruzínsky skladateľ Gija Kančeli (na snímke ECM). Oddnes popoludnia až do nedele sa tak počas niekoľkých koncertov denne budú v inšpirujúcej mozaike striedať kľúčové i menej známe sólové, komorné a orchestrálne diela oboch tvorcov.

Podujatiu, ktoré dopĺňajú filmové projekcie alebo výstavy či inštalácie výtvarného umenia, sa aj vďaka výnimočnému miestu konania a atmosfére s úspechom darí pravidelne pozývať výnimočných hudobníkov - tento rok to budú fenomenálny huslista Gidon Kremer, svetoznámy violončelista Miklós Perényi alebo primárius Kellerovho kvarteta Andrása Kellera, ktorý sa predstaví i v úlohe dirigenta.

Po minuloročnom úspešnom debute slovenských hudobníkov si aj vďaka spolupráci festivalov Arcus temporum a Konvergencie v Maďarsku zahrajú aj violončelista Jozef Lupták, huslista Milan Paľa, violista Julián Veverica a kontrabasista Richard Gašpar.

Slovenský skladateľ Vladimír Godár v jednom zo svojich textov spomína, ako Kančeli po veľkom úspechu 6. symfónie na Varšavskej jeseni v roku 1986 povedal, že hudba má byť rozhovorom s Bohom. Rovnaké krédo vyznával i slávny svätotomášsky kantor. Kláštor v Pannonhalme poskytne na tieto rozhovory počas víkendu ideálny hudobný azyl.