Redford má konšpiračnú teóriu

Abrahama Lincolna zabil muž, nový Redfordov film bude o žene, ktorá mu pritom pomáhala.

22. aug 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová

Robert Redford našiel spôsob, ako využiť slávu z Hollywoodu a nakrúcať angažované filmy.

BRATISLAVA. „Rozmýšľam, či neskončíme ako Otomanská alebo Rímska ríša. Či nás nezničí vlastná arogancia, keď máme takého zlovestného, krátkozrakého a tyranského vládcu. Bush sa podobá na Neróna," hovoril pred časom Robert Redford. Na konci minulého roka bol spokojnejší, aj ako americký občan, aj ako filmár.

Dúfal: „Obamova administratíva by mohla byť pozornejšia a priateľskejšia voči umeniu. Budúcnosť nezávislého filmu by som potom nevidel tak zle." O niekoľko mesiacov by sme mohli vedieť, čo si myslí o prezidentovi Abrahamovi Lincolnovi, pretože sa o ňom chystá nakrútiť film. S takou správou prišla agentúra Reuters.

Politika v údolí Utahu

Robert Redford nehovorí veľa, ani o politike. Keď sa však vyjadruje k veciam verejným, napríklad tým, že o tom čosi nakrúti, má to svoju váhu. Určite k tomu prispela mimoriadna opatrnosť, s akou si vyberal úlohy, už od polovice šesťdesiatych rokov. Hral zlaté dieťa, Veľkého Gatsbyho. Ako investigatívny novinár odhaľoval Watergate. Bol znepokojeným agentom v Troch dňoch Kondora aj ukážkovým príkladom amerického sna v dráme Takí sme boli.

Boli to komerčne veľmi úspešné filmy, hollywoodske štúdiá mu za ne boli vďačné. Ich priazeň využil na to, aby mu pomohli financovať jeho vlastné filmy, hoci bolo jasné, že veľmi veľa nezarobia. Prvý film, ktorý režíroval, sa volal Obyčajní ľudia a bolo to v roku 1980. V tom istom čase zakladal festival nezávislých filmov v Sundance a Sundance Film Institute. To všetko v krásnych údoliach Utahu, kam sa utiahol, aby bol ďaleko od hollywoodskej slávy a šialenstva, ktoré vyvolala aj jeho úloha vo filme Butch Cassidy a Sundance Kid. Pre časopis Studio raz povedal, prečo to robí: „Nikdy nebolo horšie. Vo filmovom biznise je chaos, strach z pirátstva. Filmy vychádzajú na celom svete súčasne, pracuje na nich čoraz viac ľudí a tí sa nezaujímajú o nič iné, len o to, koľko zarobia. Desím sa toho."

Naposledy veľa nezarobil

Pred dvomi rokmi mal Redford v našich kinách konverzačnú drámu Hrdinovia a zbabelci. Uvažoval v nej nad tým, ako mladých ľudí ovplyvňujú politici, učitelia aj médiá a akú zodpovednosť pri tom majú, ak sa tí mladí ľudia práve rozhodujú, či sa prihlásia do armády a pôjdu bojovať. Film zarobil len o niekoľko miliónov viac, ako sa minulo na jeho rozpočet, napriek tomu, že v ňom okrem Redforda hrali aj Meryl Streepová a Tom Cruise.

Nový film o Lincolnovi by mohol mať znaky politického trileru, pretože Redford by v ňom bude rozprávať o Mary Surrattovej. Ju Američania odsúdili za vraždu prezidenta, dokázali jej, že bola spolupáchateľkou tým, že dodávala zbrane vrahovi Johnovi Wilkesovi Boothovi. Preto sa aj film bude volať The Conspirator. Na otázku, či sa tentoraz dostane k viacerým divákom, by Redford mohol odpovedať svojím heslom: „Film a umenie si vždy nájdu svoju cestu."