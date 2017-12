Je autorka upírskej ságy Twilight zlodejkou?

Stephenie Meyerová, ktorá napísala úspešnú ságu pre násťročných Twilight, čelí obvineniu z porušenia autorského práva.

22. aug 2009 o 12:00 SITA

BRATISLAVA. Autorka úspešnej upírskej ságy Twilight Stephenie Meyerová čelí obvineniu z porušenia autorského práva. Jordan Scott v žalobe podanej na kalifornský súd tvrdí, že Meyerová v knihe Úsvit, štvrtom diele knižnej série, neoprávnene použila nápady z jej románu The Nocturne, ktorý začala písať ako 15-ročná.

Meyerovej vydavateľstvo považuje žalobu za bezvýznamné tvrdenie, ktorého cieľom je podporiť kariéru ašpirujúcej scenáristky Scott. Tá uviedla, že časti svojho príbehu zverejnila na internete. Podľa nej romány The Nocturne a Úsvit sa podobajú štylisticky, v dejových líniách, postavách a iných aspektoch. Ako príklad uvádza, že v oboch knihách sú scény zo svadby a následného sexu na pláži.

Upírska sága Twilight Stephenie Meyerovej sa stala bestsellerom, na celom svete sa predalo vyše 70 miliónov výtlačkov. Úspech má aj filmová adaptácia Súmrak (2008), jej pokračovania nesú názvy The Twilight Saga: New Moon (2009) a The Twilight Saga: Eclipse (2010).

Kniha Jordan Scott s názvom The Nocturne vyšla podľa žaloby v roku 2003 v náklade 5 000 výtlačkov a pripravuje sa druhé vydanie.