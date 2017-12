Zomrel soulový spevák Johnny Carter

Soulový spevák Johnny Carter, ktorý bol členom skupín The Dells a The Flamingos, zomrel vo veku 75 rokov. Podľa portálu CBC.ca zomrel v piatok v nemocnici v meste Harvey v americkom štáte Illinois.

23. aug 2009 o 12:44 SITA

Carter je jedným mála hudobníkov, ktorí sú uvedení do Rock'n'rollovej siene slávy s dvoma projektmi. Hudobník, známy svojimi falzetovými vokálmi, odišiel zo skupiny The Flamingos v roku 1960, aby sa pridal ku kapele The Dells. Medzi ich najznámejšie hity patria napríklad skladby Oh What A Night alebo Stay In My Corner.

Skupina koncertovala s Rayom Charlesom a neskôr nad ňou prevzal patronát Quincy Jones, ktorý rozšíril jej hudobný repertoár. Členovia The Dells boli konzultantmi pri nakrúcaní filmu The Five Heartbeats (1991), ktorý bol inšpirovaný ich kariérou. Skupinu The Flamingos uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy v roku 2001, kapelu The Dells o tri roky neskôr.

Informácie zverejnil internetový portál news.bbc.co.uk.