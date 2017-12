Cameron vstával z postele a riešil hádanky v 3D

James Cameron ukázal zostrih filmu Avatar, ktorý nakrúcal v troch rozmeroch. Lepšie kúsky si možno nechal na decembrovú premiéru.

24. aug 2009 o 0:00 Kristína Kúdelová





BRATISLAVA. Som kráľom sveta, kričal Leo DiCaprio ešte v tých šťastnejších okamihoch na zábradlí Titanicu. Asi tak nejako sa mohol cítiť aj režisér James Cameron, keď sa jeho výpravná (aj drahá) dráma dostala do svetových kín a mala v nich nebývalý úspech. No prešlo dvanásť rokov a on neukázal žiadny nový celovečerný program. Čo teda robil? Pracoval, chystal film v troch rozmeroch. No a dúfal, že s ním vstúpi do nových čias.

Minulý týždeň zverenil pätnásťminútový zostrih, v niekoľkých krajiách takmer simultánne, nech vraj posúdime, či má na to šancu.

Maniak

V Spojených štátoch sa na takú projekciu dali lístky zohnať zadarmo, ale bolo sa pritom treba ponáhlať. Lístkov bolo 68-tisíc, keď sa predala tretina, preťažený systém sa zrútil. Každú sekundu sa na internete prihlásilo päť ľudí, písala agentúra Reuters. Museli byť zvedaví, čo za štrnásť rokov James Cameron vymyslel, keď je vraj technický maniak. Hovoril: „Veľa rébusov doteraz nijakí inžinieri nevyriešili a ja som každé ráno vstával z postele zvedavý, čo by som s nimi mohol urobiť.“ Čím viac času prešlo, tým mal na to viac príležitostí, pretože počítačové animácie, kamerové i premietacie technológie sa stále zlepšovali.

Ľudský mozog spracováva naraz to, čo vidí pravým a čo ľavým okom, bez toho, že by nad tým bolo treba rozmýšľať. Ak chcú rovnakú hĺbku dosiahnuť filmári, musia použiť niekoľko stereoskopických kamier s dvoma šošovkami a potom v kine rozdávať špeciálne okuliare. Cameron týmto spôsobom nakrútil tridsať percent filmu, ostatné obrázky vyrábal kompletne počítač.

Čo sa deje na Pandore

V mnohých tých záberoch sú nevídané, ťažko definovateľné a zväčša nebezpečné bytosti, pretože Cameronov film Avatar je príbeh z planéty Pandora, kde nežijú ľudia. Príslušníci kmeňa Na’vi sa na nich len podobajú.

Teda, aj ľudia v tomto filme sú, zo štvrťhodinového úseku však možno usudzovať, že po úvodných sekvenciách zmiznú. Po tom, čo v americkej armáde spravia pokus s vojakom na invalidnom vozíku, presunú informácie z jeho mozgu do zmutovanej bytosti nadľudských rozmerov a vyšlú ju na Pandoru.

Či tam bude zachraňovať kmeň Na’vi pred nejakým nebezpečenstvom, alebo len skúmať možnosti novej kolonizácie, bude jasné až z celku. Zo zverejnených akčných scén je zrejmé len to, že to bude veľká úloha a že pôjde minimálne o záchranu života vo vesmíre.

Bude originálny?

Projekcie 3D filmov bývali ešte nedávno špeciálnymi udalosťami. Kinosál s potrebným vybavením stále nie je veľa, ale dospelí i deti si už zvykli, že niekoré filmy majú rozmer navyše. V posledných rokoch mohli vidieť Polárny expres aj Cestu do stredu Zeme. Takže nie sú až takí paf, aby pri tom nestíhali sledovať príbeh a uvedomiť si, či je zmysluplný, alebo nie. Cameron zatiaľ nevyvoval dojem, že ten jeho bude originálny. Ani nenaznčil, že by vynovenú techniku vedel použiť s nápadom a duchaplne.

Celý film bude mať premiéru 17. decembra. Stále je možné, že to bude veľké prekvapenie a Jamesovi Cameronovi uveríme, že dokáže čosi podobné ako s Titanicom, aspoň to, že Avatar ani po dvanástich rokoch nezostarne.