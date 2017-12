Zomrel hudobník Larry Knechtel

24. aug 2009 o 2:48 TASR

YAKIMA. Vo veku 69 rokov zomrel vo štvrtok 20. augusta Larry Knechtel, držiteľ hudobnej ceny Grammy a hráč najmä na klávesové nástroje a basgitaru, ktorý sprevádzal hviezdy ako Elvis Presley, Ray Charles a Neil Diamond.

Knechtel zomrel v nemocnici mesta Yakima v štáte Washington na následky srdcového infarktu. Jeho úmrtie potvrdil v nedeľu hovorca miestneho pohrebného ústavu.

Knechtel vystupoval naživo alebo nahrával v štúdiu so širokým spektrom hudobníkov a skupín. Patria sem napríklad Randy Newman, The Beach Boys, The Doors, The Mamas & the Papas, Hank Williams Jr. a Elvis Costello.

Cenu Grammy získal za svoje aranžmány na albume Bridge Over Troubled Water (1970) dua Simon and Garfunkel. Na klávesových nástrojoch hral na albume Taking the Long Way skupiny Dixie Chicks, ktorý tiež dostal Grammy. Túto dievčenskú kapelu sprevádzal aj na jej rovnomennom turné.

Hudobné vzdelanie začal Knechtel hrou na klavír. V roku 1957 sa stal členom losangeleskej rokenrolovej skupiny Kip Tyler and the Flips. Veľký zlom nastal v auguste 1959, keď ho do svojej kapely The Rebels prijal legendárny inštrumentalista Duane Eddy. Knechtel sa postupne začlenil do hollywoodskej hudobnej scény a producentovi Philovi Spectorovi pomohol vyvinúť nahrávaciu techniku Wall of Sound.

Knechtel hrával aj na iných nástrojoch vrátane harmoniky a elektrickej basgitary, s ktorou ho je počuť v skladbe Mr. Tambourine Man skupiny The Byrds, ako aj na nahrávkach The Doors, ktorí nemali vlastného basgitaristu. V roku 1971 začal pôsobiť v skupine Bread. V roku 2007 ho uviedli do The Musician's Hall of Fame spolu s členmi skupiny The Wrecking Crew.

Internet: http://www.larryknechtel.com