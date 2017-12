Robin Williams si chce zahrať Susan Boyle

Americký komik Robin Williams možno stvárni postavu škótskej speváčky Susan Boyle, ktorá sa stala celosvetovo známou vďaka účasti v britskej speváckej šou Britain's Got Talent.

25. aug 2009 o 11:39 SITA

BRATISLAVA. Horúcim tipom na stvárnenie hlavnej postavy v životopisnom filme bola pôvodne podľa britského denníka The Guardian americká herečka a dvojnásobná držiteľka Oscara Meryl Streep. Súčasným favoritom je však herec, ktorý si ženskú úlohu už vyskúšal v oscarovej komédii Mrs. Doubtfire - Otec v sukni (1993).

Ako informoval britský bulvárny denník The Daily Star, komik sa na filmovú úlohu veľmi teší. "Požiadali ma, aby som zahral Susan Boyle, myslím si, že je to úžasné. Ten videoklip, kde spieva v šou Britain's Got Talent, je neuveriteľný, taký inšpirujúci. Bol som šokovaný, keď som to videl po prvý raz," povedal 58-ročný Američan. "Už pred pár rokmi som videl nejaký ďalší klip, kde spievala Cry Me A River. Ona má vážne perfektný hlas," dodal rodák z Chicaga. Držiteľ Oscara si už údajne nacvičuje hlas, ktorý Boyle predviedla v speváckej súťaži pri spievaní skladby I Dreamed A Dream z muzikálu Bedári.

Stvárňovanie opačného pohlavia vo filmoch je často divácky úspešné. Dôkazom toho je napríklad americká herečka Felicity Huffman, známa zo seriálu Zúfalé manželky (2004), ktorá za postavu transsexuála v komédii Transamerica (2005) dostala nomináciu na Oscara. Rovnako uspeli aj Dustin Hoffman, ktorý bol na zlatú sošku nominovaný za romantickú komédiu Tootsie (1982) a herec John Travolta, ktorý nomináciu na Zlatý Glóbus získal za postavu Edny Turnblad v muzikáli Hairspray (2007).

