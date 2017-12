Janet Jackson napíše knihu o Jacksonovcoch

25. aug 2009 o 14:09 SITA

BRATISLAVA.Janet Jackson sa chystá napísať knihu, ktorá bude zachytávať detaily zo života Jacksonovcov. Súčasťou knihy bude aj jej pohľad na smrť jej brata - Kráľa popu.

"Napíše o Michaelovej smrti, o tom, ako táto udalosť ovplyvnila ju, jeho deti a zvyšok rodiny. Zameria sa však aj na boj s pocitmi menejcennosti a so svojou váhou," povedal pre magazín In Touch Weekly zdroj blízky speváčke. "Chce sa vyjadriť k tomu, ako sa so všetkým vyrovnávala, o nej a o vzťahoch v rodine," dodal.

Od bratovej smrti 25. júna sa Janet zriedka ukazuje na verejnosti. Spolu s rodinou čakajú na výsledky vyšetrovania.