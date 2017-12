Robo Opatovský bude predskokanom Macy Gray

Predskokanom americkej r'n'b speváčky Macy Gray na bratislavskom koncerte v Incheba Expo Aréne bude slovenský spevák Robo Opatovský.

26. aug 2009 o 12:55 SITA

BRATISLAVA. V deň vystúpenia, vo štvrtok 27. augusta, má však muzikant naplánovaný aj druhý koncert.

Keďže o svojom "predskakovaní" sa dozvedel len deň vopred, dva koncerty bude musieť skĺbiť. "Organizátori ma ubezpečili, že budem vystupovať presne tridsať minút, od ôsmej do pol deviatej. Môj vlastný koncert sa začne o deviatej," povedal Opatovský. "Oba koncerty sú v tom istom areáli, takže by som to mal v pohode stíhať," dodal.

Na koncerty sa začne spevák so svojou kapelou pripravovať od jednej hodiny popoludní. "Moja zvuková skúška bude trvať približne hodinu, od jednej do druhej hodiny poobede, potom idem skúšať na svoj koncert." povedal hudobník.

"Pre mňa sú obidva koncerty veľmi dôležité," uviedol spevák, ktorý sa na večerných vystúpeniach predstaví s kapelou Robo Opatovský & Band v novej zostave. Na klavíri ho bude sprevádzať Tomáš Gajlík, ktorý sa producentsky podieľal aj na jeho skladbách Prší a Dnes to viem, ďalej basgitarista Juraj Gregorík a bratia bubeník Štefan Bugala s gitaristom Michalom Bugalom. Predskokan chce svoje vystúpenie odštartovať skladbou Prší, ktorú odpremiéroval na súťaži Eurovison Song Contest 2009.

"Chcem začať pomalšou skladbou, ostatné už budú dynamickejšie," prezradil spevák, ktorý plánuje hrať skladby z výberovky Robo Opatovský 2009-1996 (2009) v špeciálnej koncertnej verzii.

Rodák z Trnavy plánuje svoje letné outdorové vystúpenia zakončiť v piatok 11. septembra na Tradičnom trnavskom jarmoku, kde vystúpi spolu s kapelou, ktorej členovia sú rovnako Trnavčania.