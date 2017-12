Tarantinových Bastardov zrejme čaká nezaslúžený úspech

Slávny americký režisér v novom filme Nehanební bastardi robí prekvapujúco zbytočné veci.

27. aug 2009 o 0:00 Boris Zemko

Najvplyvnejšieho režiséra súčasnosti po trochu nezaslúženom neúspechu zrejme čaká trochu nezaslúžený úspech.

Židovské komando v okupovanom Francúzsku brutálne zabije každého Nemca, ktorého stretne. Dobrý námet. Ak vám však nenapadá, čo by sa okrem pár naturalistických scén vo filme malo diať, nezúfajte. Nevie to ani Tarantino.

Skutočnou zápletkou je preto náhodný atentát nielen na Hitlera, ale na celé vedenie tretej ríše naraz. Ak by sa po Valkýre zdalo, že čo i len stretnutie odboja s nacistickými pohlavármi je absolútne nedosiahnuteľné, omyl. Plán sa dá uskutočniť hravo a úspešne. Prepísal dejiny, vykríkli by kolegovia zo športových redakcií.

Nič proti rozprávkam, do ktorých autor bez rozmyslu natrieska, čo ho práve napadne, z histórie a logiky si zoberie, čo sa mu hodí, a ostatné si nevšíma. Rozprávka by však mala byť o to vzrušujúcejšia a originálnejšia.

Originálne však dnes už nie je ani spojenie násilia s komédiou, ani odkazy na spaghetti western, ani skarikované postavičky, ani siahodlhá dialógová exhibícia, najmä keď sa objaví v každej z piatich kapitol. Mimochodom, delenie na kapitoly je tentoraz úplne zbytočné.

Zábavné prekáračky za stolom dokáže nakrúcať aj Jan Hřebejk a jedna prekvapujúca scéna za viac ako dve a pol hodiny je málo. O predchádzajúcom filme Death Proof sa rozchýrilo, že je utáraný, a možno aj preto naň diváci nechodili. Bastardi ho v utáranosti prekonávajú, úspešní však budú, ako ukázali tržby za prvý týždeň premietania. Aj maestra môže marketing potiahnuť či potopiť.

Tarantino bol okrem filmovej reči, ktorú ovláda skvele, výnimočný tým, ako pomocou klišé z rôznych žánrov, násilia a nie práve premýšľavých hrdinov dokázal niečo vypovedať o našej postmodernej súčasnosti. Zábavné bolo, do akých absurdných situácií sa môže dostať povrchný hrdina v komplikovanom svete, a ako dokáže zdôrazňovať, že je úplne prázdny. Teraz ho do takých situácií tlačí sám Tarantino - tak ako hocijaký iný režisér bláznivých komédií. Všetko ostatné je len kulisa.

Fanúšika to mrzí, ale Bastardi sú sklamaním. Spomínanú zatracovanú Death Proof som mal, rovnako ako skoro všetky predchádzajúce Tarantinove filmy, okamžite chuť vidieť znovu. Bez krvavej Siedmej roty sa zaobídem.