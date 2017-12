Zomrela skladateľka Ellie Greenwich, autorka hitu Be My Baby

Speváčka a skladateľka Ellie Greenwich, ktorá je autorkou mnohých hitov pochádzajúcich zo šesťdesiatych rokov, zomrela v stredu v New Yorku vo veku 69 rokov.

27. aug 2009 o 11:18 SITA

Informáciu o jej úmrtí uverejnila stránka Theatermania.com. Príčinou smrti bol infarkt. Greenwich počas svojho života napísala mnohé, dnes už klasické hity ako Da Doo Ron Ron, Be My Baby, Baby, I Love You, River Deep, Mountain High alebo Christmas (Baby Please Come Home). Piesne písala spoločne s manželom Jeffom Barrym napríklad pre skupiny The Ronettes, The Crystals či The Exciters.

V roku 1965 sa rozišli, no v skladaní piesní pokračovali spolu aj v ďalších rokoch. Jej skladby sa nachádzajú aj v repertoári interpretov ako Elton John, Tina Turner, Ramones alebo U2. Rodáčku z newyorského Brooklynu v roku 1991 uviedli do Skladateľskej siene slávy.

Informáciu zverejnila webová stránka NME.com.