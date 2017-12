Hroncová odstúpila, SND dočasne vedie šéf Opery Smolík

Napriek tomu, že generálna riaditeľka si uvedomovala, že nemá podporu u časti Opery a Činohry, odstúpenie šéfov oboch súborov ju zaskočilo.

BRATISLAVA. Generálna riaditeľka Slovenského národného divadla Silvia Hroncová vo štvrtok predpoludním odstúpila zo svojej funkcie. Minister kultúry Marek Maďarič považuje jej odchod za správny krok po tom, čo v utorok abdikoval riaditeľ Opery Pavol Smolík, dramaturg Slavomír Jakubek a šéfdirigent Rastislav Štúr a v stredu potom aj šéf Činohry Štefan Bučko.

Pavol Smolík, ktorý najskôr nechcel komentovať dôvody svojho kroku, vo štvrtok pre TASR zdôvodnil odchod vedenia Opery tým, že „nemali ideálne podmienky na prácu“.

Jeho krok bol „poslednou kvapkou“ aj pre rozhodnutie Štefana Bučka, ktorý bol tiež vo funkcii iba jednu divadelnú sezónu. „Počas tohto obdobia som si čoraz viac uvedomoval, že naše pohľady s pani Hroncovou na vedenie divadla, vymedzenie kompetencií a systém práce sa čoraz viac rozchádzajú. Napriek iným pozitívam mi personálna politika a koncepčno-organizačné ciele a metódy pani generálnej riaditeľky bránia naďalej zmysluplne zastávať svoj post,“ uviedol Bučko.

Zistenie, že u časti Opery a časti Činohry nemá podporu, primalo Silviu Hroncovú ponúknuť ministrovi svoju abdikáciu. „Mojou prioritou bolo urobiť zo SND špičkovú kultúrnu inštitúciu európskeho typu. Presadzovala som omladenie umeleckých súborov, vytvorenie renomovaných inscenačných tímov, živé a produktívne kontakty so zahraničím, získavanie nových skupín divákov a v neposlednom rade efektívne využívanie finančných prostriedkov a majetku. V SND však naďalej vo viacerých zložkách pretrváva konzervatívne myslenie, ktoré odmieta porovnávanie s európskou úrovňou. Toto je podstatou nášho sporu,“ povedala vo svojom stanovisku Silvia Hroncová.

Ako však vo štvrtok povedala pre SME, napriek týmto nezhodám nečakala takýto vývoj situácie. Ešte v pondelok sa v divadle stretla so svojimi kolegami na otvorení sezóny, kde prebrali umelecké plány jednotlivých súborov.

Slovenské národné divadlo viedla vyše troch rokov a v jednom z jeho najťažších období sa jej podarilo presťahovať všetky tri umelecké súbory do novej budovy a spustiť jej prevádzku, čo vo štvrtok osobitne vyzdvihol aj minister Maďarič.

Hroncová zdôrazňuje, že divadlo za minulý rok dosiahlo priaznivé ekonomické výsledky i zvyšovanie návštevnosti.

Podporu odchádzajúcej riaditeľke vyjadrila Darina Kárová, predsedníčka Rady Slovenského národného divadla, najvyššieho poradného orgánu generálnej riaditeľky. „Slovenské národné divadlo potrebovalo zásadnú zmenu riadenia už dávno. Silviu Hroncovú, ktorá sa podujala splniť túto misiu, roky odmietalo, až ju úplne vyvrhlo. Je smutné sledovať, ako sa slovenská kultúra zbavuje tých málo dobrých manažérov, ktorých má. Dúfajme, že sa zásadné zmeny podarí presadiť niekomu inému. Slovenské národné divadlo ich totiž veľmi potrebuje, tým skôr, že sa často vníma ako model správania sa na poli kultúry,“ povedala vo štvrtok Kárová, ktorá sa súčasne verejne vzdala svojho postu v Rade SND.

O tom, kto bude novým generálnym riaditeľom Slovenského národného divadla, sa rozhodne vo výberovom konaní. V kuloároch sa už hovorí o dvoch najvážnejších kandidátoch, ktorými sú Peter Dvorský a Dušan Jarjabek. Podľa našich informácií sa už vo štvrtok minister stretol s odstúpenými riaditeľmi Pavlom Smolíkom a Štefanom Bučkom, ako aj so šéfom Baletu Máriom Radačovským a rozhodoval sa, ktorého z nich dočasne poverí vedením SND.

Hlavnou úlohou dočasného riaditeľa má byť pripravenie výberového konania v čo najkratšom čase a slávnostné otvorenie jubilejnej 90. sezóny, ktoré sa má uskutočniť v piatok 4. septembra. Jeho programom je galakoncert speváčky Ľubice Vargicovej a jej hostí.

Oficiálne stanovisko Silvie Hroncovej

Ministrovi kultúry Markovi Maďaričovi som k dnešnému dňu ponúkla abdikáciu a minister ju prijal.



Mojou prioritou bolo urobiť zo SND špičkovú kultúrnu inštitúciu európskeho typu. V tomto zmysle som presadzovala omladenie umeleckých súborov, vytvorenie renomovaných inscenačných tímov, živé a produktívne kontakty so zahraničím, získavanie nových skupín divákov a v neposlednom rade efektívne využívanie finančných prostriedkov a majetku SND. V SND však naďalej vo viacerých zložkách pretrváva konzervatívne myslenie, ktoré odmieta porovnávanie s európskou úrovňou. Toto je podstatou nášho sporu.



Moja snaha o progresívnu dramaturgiu, nových, mladých a svetovo oceňovaných umelcov, snaha o národné divadlo ako komunikačne jednotné, špičkové slovenské, ale aj medzinárodne uznávané teleso položili základ k zmene. Keď nie dnes, tak o rok alebo o desať rokov.

Po zistení, že nemám v tomto smere u časti Opery a časti Činohry SND podporu, rozhodla som sa ministrovi ponúknuť abdikáciu.



SND som viedla vyše troch rokov a myslím si, že v jednom z jeho najťažších období. Podarilo sa mi presťahovať všetky tri umelecké súbory do novej budovy, otvoriť divadlo, spustiť a stabilizovať prevádzku, doriešiť zásadné technické problémy. A tým, že som pracovala na vnútornej reštrukturalizácii organizácie, podarilo sa mi položiť základy modernej európskej inštitúcie. Tá postupne prinášala aj finančnú efektívnosť. Divadlo za minulý rok dosiahlo priaznivé ekonomické výsledky, zvyšovanie návštevnosti, zvyšovanie príjmov a priviedlo nového diváka.



Moje predstavy o umeleckom smerovaní sa najviac podarilo zrealizovať v baletnom súbore pod vedením Mária Radačovského. Mário je skvelý človek, ktorý vyšiel zo súboru Nederlands Dans Theater Jiřího Kyliána, svetovej choreografickej jednotky. Lukratívne a spoločensky oceňované miesto v Kanade vymenil za prácu v Bratislave a jeho výsledky ocenili odborníci aj široká verejnosť.



Mojím projektom v opere, o realizáciu ktorého som sa pričinila, je Orfeus a Eurydika, operná inscenácia, ktorú robil talentovaný tím – režisér Mariusz Treliński a slovenská scénografická špička Boris Kudlička, obaja pracujú napríklad aj pre Placida Dominga. Reportáž z bratislavskej inscenácie Orfeus a Eurydika priniesla aj rakúska televízia ORF, ktorá ju vyzdvihla ako produkciu schopnú konkurovať viedenskej opere.



Ďalším projektom, ktorý som presadzovala, mal byť koncert Oskara Rózsu so špičkovou svetovou sopranistkou Adrianou Kučerovou. Tento projekt mal do konzervatívnej opery prilákať mladého diváka a v neľahkom ekonomickom čase predstaviť operu, ako aj celé SND uvoľneným, neelitárskym, ale najmä umelecky hodnotným a sviežim spôsobom, vzrástol by záujem o operné umenie. Zahraničná sláva Opery SND by sa potom možno nespájala iba s postaršími turistami z Viedne. Bola by to pozvánka do opery aj pre tých, ktorí v nej možno nikdy neboli.



Operným projektom, za ktorý som sa zasadzovala, bolo vytvorenie pôvodnej opery Ľubice Salomon-Čekovskej, jednej z našich najzaujímavejších skladateliek, na podklade novely Portrét Doriana Graya od Oscara Wilda.

Pre Činohru SND sme v rokovaní s Christianom Lupom, legendou poľského divadla, ktorý by s naším špičkovým hereckým súborom určite pripravil vynikajúcu inscenáciu. Našich hercov ľudia milujú, chcela som pre nich nájsť režiséra, ktorý by ich tvorivo posunul.



V týchto dňoch sa začína jubilejná 90. sezóna. Myslím, že som jej príprave venovala veľkú pozornosť, a verím, že má dobrý základ. Bude mať aj niekoľko zaujímavých projektov, o ktoré som sa zasadzovala, a verím, že aj výsledky budú pozitívne. Do opery príde litovský režisér Gintaras Varnas naštudovať slávnu Gounodovu operu Faust, Belliniho Puritánov hudobne naštuduje mladý, ale už dnes v Európe vyhľadávaný dirigent Lukas Borowicz, v balete prinesieme po prvý raz pôvodný tanečný projekt Pavla Hammela s názvom Everest, v činohre v koprodukcii s Národným divadlom Brno Zlatých chlapcov, ktorí boli v minulosti jedným z najnavštevovanejšách titulov. Novinkou sezóny bude nový hrací priestor s kapacitou 250 miest v Umelecko-dekoračných dielňach SND; je to priestor, ktorý ponúkne mladým tvorcom možnosť ďalšej realizácie.

Pripravili sme aj vydanie dvoch kníh, prvá je práve v tlači, venuje sa 50. výročiu Umelecko-dekoračných dielní a na marec 2010 pripravujeme unikátnu publikáciu, v ktorej bude po prvý raz v histórii kompletný súpis všetkých premiér, koncertov, matiné SND od roku 1920 do roku 2010.



Takýchto noviniek, o ktoré som sa zasadila, bude v tejto sezóne viac a ja verím, že energia, ktorú som do pripravovanej sezóny vložila, sa zúročí.



Slovenské národné divadlo bolo pre mňa výzvou, odbornou aj ľudskou skúsenosťou.



V Bratislave 27. augusta 2009

Silvia Hroncová